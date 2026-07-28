Defesa de Flávio nega que vídeo de Jair Bolsonaro gerado por IA tenha sido criado com intenção de pedido de voto

Flávio Bolsonaro apresentou um vídeo de Jair Bolsonaro feito com inteligência artificial durante convenção do PL. Andressa Anholete / Agência Senado

A defesa do senador e pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro negou que o vídeo criado por Inteligência Artificial (IA) do ex-presidente Jair Bolsonaro seja um pedido de voto.

Segundo o g1, os advogados de Flávio defendem que o vídeo não violou nenhuma lei eleitoral, visto que o uso da tecnologia empregada não foi ocultado e que o público foi previamente avisado de que não se tratava de uma transmissão ao vivo ou de uma gravação de Bolsonaro.

O conteúdo foi apresentado durante a convenção nacional do Partido Liberal (PL), no último sábado (25), que oficializou o senador como candidato da sigla nas eleições de 2026.

A defesa de Flávio ainda argumentou que o vídeo produzido não teve o intuito de enganar o público.

"Houve apenas a criação de um boneco tecnológico, tudo com as devidas tarjas e anúncios, sem qualquer falseamento ou induzimento a erro, com o apelo que, nem de longe, sequer tangencia o pedido explícito de voto, de que os convencionais 'recebam de braços abertos a pessoa que escolhi para me substituir'", menciona um dos trechos do documento.

Os advogados também pontuaram que o conteúdo não pode ser enquadrado no conceito de deepfake, comparando a produção com recursos gráficos permitidos e amplamente usados em campanhas eleitorais, como o uso de máscaras e bonecos de papel.

A defesa também afirmou que o vídeo foi apresentado em um evento fechado, direcionado a um público específico e determinado, não sendo apresentado para o eleitorado em geral. As explicações foram encaminhadas ao ministro Kássio Nunes Marques do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), relator do caso.

Convenção do PL

A convenção nacional do Partido Liberal onde o senador foi oficializado como candidato aconteceu durante a manhã de sábado (25) na capital paulista.

O evento contou com a participação do presidente da Argentina, Javier Milei; do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); e do presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

O vídeo de Jair Bolsonaro, feito com inteligência artificial exibido durante a cerimônia, mostra o ex-presidente parabenizando o filho pela candidatura. Nele, o ex-presidente começa falando que a produção se trata de uma representação gerada artificialmente.