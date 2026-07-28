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Defesa de Flávio nega que vídeo de Jair Bolsonaro gerado por IA tenha sido criado com intenção de pedido de voto

Advogados argumentam que a produção apresentada no último sábado (25) não violou nenhuma lei eleitoral

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Zero Hora

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