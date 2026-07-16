Debate da Gaúcha com pré-candidatos ao governo do RS terá plateia; saiba como participar

Gabriel Souza, Juliana Brizola, Luciano Zucco e Marcelo Maranata são os principais pré-candidatos a governador do RS em 2026. Montagem / Divulgação

O Grupo RBS abriu inscrições para quem deseja acompanhar presencialmente o primeiro debate da Gaúcha entre os pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026. O evento será realizado no horário do programa Gaúcha Atualidade, a partir das 8h10min, no dia 6 de agosto, no teatro do Prédio 40 da PUCRS, em Porto Alegre, com transmissão ao vivo no YouTube da Gaúcha.

Os interessados em assistir ao debate no local podem se inscrever por meio de formulário neste link. A participação é para assinantes de GZH, Zero Hora e ouvintes da Gaúcha.

Os selecionados serão definidos com base na pertinência da resposta à pergunta "Para você, por que debates são importantes no processo eleitoral?" e na busca por uma plateia diversa. A confirmação será enviada por e-mail e telefone.

O debate marca o início da cobertura eleitoral da RBS para as eleições de 2026 e reunirá pré-candidatos ao governo do Estado para discutir propostas e os principais desafios do Rio Grande do Sul. A mediação será da comunicadora Andressa Xavier.

Também farão parte da plateia representantes de entidades de diferentes setores da sociedade gaúcha, autoridades, comunicadores e líderes da RBS.

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Parte das perguntas dirigidas aos pré-candidatos será sorteada entre as enviadas previamente por entidades representativas, ampliando a participação de diferentes segmentos no debate.

A cobertura eleitoral da RBS é focada em propostas e serviço, pautada por rigor na apuração, transparência, pluralidade de vozes e combate à desinformação. Contando com a força e a credibilidade do jornalismo profissional, busca contribuir para que os gaúchos façam uma escolha consciente na urna.

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Debate da Gaúcha entre pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul