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Debate da Gaúcha com pré-candidatos ao governo do RS terá plateia; saiba como participar

Evento, que será transmitido ao vivo no YouTube durante o programa "Gaúcha Atualidade", ocorrerá em 6 de agosto, no teatro do Prédio 40 da PUCRS

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