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Corrida pelo Piratini: quem comanda os bastidores das campanhas ao governo do RS

Candidatos cercaram-se de nomes experientes, com trajetórias reconhecidas na política, na comunicação e na articulação partidária

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Fábio Schaffner

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