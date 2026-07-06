Corrida pelo Piratini: quem comanda os bastidores das campanhas ao governo do RS

Gabriel Souza, Juliana Brizola, Luciano Zucco e Marcelo Maranata são os principais postulantes ao Piratini. Montagem / Divulgação

Enquanto a campanha eleitoral não ganha as ruas, a disputa pelo governo do Rio Grande do Sul cresce longe dos palanques. Em meio à rotina cada vez mais frenética dos principais candidatos, um grupo discreto trabalha para transformar estratégia em votos. São os coordenadores de campanha, responsáveis por orientar o rumo político, organizar a logística eleitoral e criar ações de marketing que podem fazer a diferença até o dia da eleição.

Nos bastidores, Gabriel Souza (MDB), Juliana Brizola (PDT), Luciano Zucco (PL) e Marcelo Maranata (PSDB) cercaram-se de nomes experientes, com trajetórias reconhecidas na política, na comunicação e na articulação partidária. Cada escolha revela muito sobre o estilo da campanha que pretendem fazer e sobre as prioridades de cada candidatura.

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Mais do que administrar equipes e gerir crises, esses coordenadores funcionam como o centro nervoso das campanhas. São eles que passam os dias tomando decisões estratégicas para cada desafio surgido ao longo da corrida eleitoral. Confira quem está comandando as ações em cada uma das principais candidaturas:

Gabriel Souza (MDB)

A campanha de Gabriel Souza (MDB) foi compartimentada em três setores: coordenação política, coordenação executiva e marketing.

A articulação partidária foi dividida entre MDB e PSD, com um representante de cada partido. Ex-chefe da Casa Civil e secretário-geral de Governo, Artur Lemos (PSD) divide as funções com o prefeito de Campo Bom, Giovani Feltes (MDB).

Lemos representa o PSD na coordenação política da campanha. Gustavo Mansur / Divulgação

Com experiências em cargos executivos e em parlamentos, Lemos e Feltes se reúnem toda segunda-feira ao meio-dia com Gabriel e o candidato a vice, Ernani Polo (PSD). Eles estudam pesquisas, analisam tendências e projetam ações para a semana. Dos encontros, surgem missões que cada coordenador distribui internamente e aos demais partidos da aliança. Boa parte dessas tarefas são delegadas nos mais de 200 grupos de WhatsApp da campanha, entre eles os dedicados às lideranças regionais ou representantes de setores, como indústria e agronegócio.

Pré-campanha é muito planejamento. Tentamos antecipar movimentos para sermos precisos em cada ação. ARTUR LEMOS Um dos coordenadores políticos da campanha de Gabriel Souza

A coordenação executiva está a cargo de Janir Branco. Ex-prefeito de Rio Grande e ex-deputado estadual, Janir era chefe de gabinete de Gabriel e se afastou para se dedicar à campanha. Cabe a ele preparar todas as agendas do candidato, conciliando os atos eleitorais com os compromissos institucionais de vice-governador.

Janir Branco (E) é coordenador executivo da campanha de Gabriel (C). Divulgação / Divulgação

Como o MDB ainda não montou um comitê, Janir trabalha em um escritório no Centro Histórico, passando quase o dia todo ao telefone. Um dos principais cuidados é mobilizar as lideranças políticas de cada cidade a ser visitada por Gabriel, para evitar melindres por eventuais esquecimentos.

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À frente do marketing está o publicitário Fábio Bernardi. Responsável pela comunicação nas vitórias de Eduardo Leite nas eleições de 2018 e 2022, Bernardi está montando a equipe que vai conceber a propaganda eleitoral. O trabalho ainda está em fase de diagnóstico e estratégia. Até então, ele estava concentrado nos comerciais do MDB, formulados para tornar Gabriel mais conhecido do eleitorado e vinculá-lo ao governo Leite, duas fragilidades detectadas em pesquisas.

Fábio Bernardi comandará a propaganda eleitoral do candidato governista. Arquivo pessoal / Divulgação

Juliana Brizola (PDT)

Dois anos após ficar em terceiro lugar na disputa pela prefeitura de Porto Alegre, Juliana Brizola (PDT) repete a equipe que conduziu a última campanha. Embora agora haja um conselho político integrado pelos oito partidos da aliança, as ações são conduzidas por três pessoas.

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Com cinco mandatos de deputado no currículo, Vieira da Cunha é o responsável pela coordenação-geral. É ele quem preside as reuniões nas quais o grupo planeja viagens, define prioridades e alinha posicionamentos sobre cada tema da campanha. Vieira também acompanha Juliana em encontros com setores econômicos, entidades de classe e instituições, atuando como principal interlocutor da candidata.

Vieira da Cunha foi candidato ao Piratini em 2022 e é coordenador geral da campanha de Juliana em 2026. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Coordenador da bancada do PDT na Assembleia Legislativa, Jonatas Ouriques responde pela chefia executiva da campanha. Trabalhando há quase 20 anos com Juliana, o advogado também lidera um colegiado que conta com representantes do vice, Edegar Pretto (PT), e dos dois candidatos ao Senado, Manuela D’Ávila (PSOL) e Paulo Pimenta (PT). A função do grupo é organizar agendas, definir estratégias e garantir a mobilização das militâncias. Foi deste círculo, por exemplo, a decisão de começar a fazer agendas individuais de Juliana e Pretto, como forma de maximizar a presença da chapa por todo o Estado.

No início, fizemos muitos eventos com Juliana e Edegar juntos porque era importante mostrar unidade. Agora vamos ter várias agendas separadas, ampliando a visibilidade. JONATAS OURIQUES Coordenador executivo da campanha de Juliana Brizola

Jonatas é o coordenador executivo da campanha da pedetista. Divulgação / Divulgação

Também egresso da campanha de 2024, Tiago Brum vai conduzir o marketing eleitoral. Foi ele o autor do slogan “Confia, agora é Brizola!”, eleito o melhor do país na eleição passada. Brum ainda não tem nada pronto para a disputa pelo governo do Estado, mas já começou a trabalhar na concepção de peças e na identidade visual da campanha. Para tanto, tem participado das reuniões de coordenação, colhendo subsídios e estudando abordagens. O objetivo é conciliar o posicionamento político da chapa com técnicas de convencimento eleitoral.

Brum responde pelo marketing da campanha de Juliana. Divulgação / Divulgação

Luciano Zucco (PL)

Primeiro político a anunciar sua candidatura ao governo do Estado, ainda em junho de 2025, Luciano Zucco (PL) acaba de reformular o comando da campanha. Após desavenças internas resultarem no afastamento do então coordenador executivo, Mário Andreuzza, o posto acabou extinto.

Dessa forma, o comando das ações ficará com o coordenador político da coligação, o presidente do Podemos, Everton Braz, enquanto o jornalista Cleber Benvegnú cuidará da comunicação e marketing. As tarefas antes sob responsabilidade de Andreuzza agora ficarão a cargo de um colegiado formado por quatro ou cinco representantes dos partidos da coligação.

Braz (E) é coordenador político da campanha de Zucco. Podemos / Divulgação

Ex-diretor municipal de Habitação no governo José Fortunati (2013-2016) e chefe de gabinete da liderança do Podemos na Assembleia Legislativa, Braz assume a função de alinhar a estratégia política da campanha. Ele comanda ao menos duas reuniões semanais, ambas com a presença de Zucco. Às segundas, o grupo discute iniciativas e posicionamentos. Às terças, organiza a agenda. Braz atua junto a um conselho formado por expoentes como o secretário de Planejamento e Gestão de Porto Alegre, o emedebista Cezar Schirmer, e o ex-vice-prefeito Ricardo Gomes.

Na comunicação, Benvegnú usará como modelo a bem-sucedida campanha à reeleição do prefeito Sebastião Melo em 2024. Para tanto, o ex-chefe da Casa Civil no governo José Ivo Sartori (2015-2018) vai repetir a ideia de trabalhar sem um marqueteiro conduzindo a propaganda eleitoral.

A ideia é manter uma equipe de criativos concebendo os programas e comerciais, além da estratégia digital. Já foram contratados, por exemplo, a equipe que cuidou das redes sociais e que acompanhava Melo nas agendas de rua.

Afastado da rotina de uma das principais agências de comunicação do Estado, da qual é sócio, Benvegnú já está atuando em uma produtora instalada no bairro Praia de Belas, ao lado de Tânia Moreira, ex-secretária de Comunicação do governador Eduardo Leite.

Estamos estudando pesquisas, analisando cenários e formando a equipe. Agora em julho começa o trabalho de criação, com cerca de 10 pessoas na equipe. CLEBER BENVEGNÚ Coordenador de comunicação e marketing da campanha de Luciano Zucco

Benvegnú comanda a comunicação da campanha do PL. Arquivo pessoal / Divulgação

Marcelo Maranata (PSDB)

Com apenas dois partidos na aliança, Marcelo Maranata (PSDB) vai trabalhar com uma equipe enxuta no comando da campanha. Presidente do PSDB, Moisés Barboza coordena a ação política, com o ex-vereador Kevin Krieger chefiando a logística eleitoral. Para conduzir a comunicação e marketing, foi contratado o publicitário Zeca Honorato.

Moisés Barboza é coordenador político da campanha de Maranata. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Vereador em terceiro mandato e atual presidente da Câmara de Porto Alegre, Barboza tem atuado ao lado do próprio Maranata, do vice Cláudio Diaz e do deputado federal Daniel Trzeciak. Junto, o quarteto discute o enfoque da campanha e decide as agendas, com prioridade à Região Metropolitana, onde Maranata tem maior penetração graças aos dois mandatos como prefeito de Guaíba, e ao sul do Estado, berço eleitoral de Diaz e Trzeciak.

Na última semana, Barboza esteve em Brasília conversando com a cúpula do PSDB sobre o volume de recursos que será liberado para a corrida ao Piratini. Responsável por colocar a campanha em pé, Kevin Krieger aguarda essa sinalização para orçar a campanha.

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Com a experiência de quem disputou 10 eleições, seja como candidato ou coordenador, Krieger vai montar o comitê central na própria sede do PSDB, no Centro Histórico, e estuda alugar um imóvel na entrada da Capital para ser o centro de distribuição de material para os aliados municipais.

Kevin Krieger (D) é responsável pela logística da campanha do tucano. Lu Freitas / Divulgação

À frente da menor propaganda de rádio e TV da eleição, com somente 31 segundos, Maranata aposta nas atividades de rua como ativo eleitoral. O objetivo é produzir muito material para as redes sociais, fazendo o candidato interagir com a população.

Com duas décadas de atuação em campanhas eleitorais, Zeca Honorato trabalhou na candidatura de Roberto Argenta (PSC) ao governo do Estado em 2022 e de Adiló Didomenico (então no PSDB) à prefeitura de Caxias do Sul em 2024. Nesta eleição, ele sabe que seu maior desafio é tornar Maranata conhecido.

Tenho notado um desinteresse acima do normal com a eleição, mas após a Copa do Mundo isso vai mudar. Como temos pouco tempo de TV, vamos investir em redes sociais, aproveitando o perfil descontraído do Maranata. ZECA HONORATO Coordenador de comunicação e marketing da campanha de Marcelo Maranata.

Honorato (D) comanda a comunicação de Maranata (E). Divulgação / Divulgação