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Convenção do PSDB e Cidadania oficializa candidatura de Marcelo Maranata ao governo do RS

Ato também chancelou indicações de Milton Cardoso e Renato Jaguarão para concorrer ao Senado

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Carlos Rollsing

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