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Convenção do PDT oficializa candidatura de Juliana Brizola ao governo do RS

Evento também chancelou os nomes de 32 candidatos a deputado federal e 50 a deputado estadual 

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Fábio Schaffner

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