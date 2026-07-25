Convenção do PDT oficializa candidatura de Juliana Brizola ao governo do RS

Diante de uma militância que lotou a Casa do Gaúcho, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre, o PDT homologou neste sábado (25) a candidatura de Juliana Brizola ao governo do Estado.

A convenção estadual do partido também chancelou os candidatos pedetistas à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Juliana subiu ao palco às 12h18min, meia hora após o início do ato político. Vestindo camiseta branca e terno azul claro, ficou ao lado do candidato a vice Edegar Pretto (PT), enquanto líderes dos oito partidos da coligação (PDT/PT/Psol/PSB/PCdoB/PV/Rede/Avante) se espalhavam pelas laterais do palco.

— Nós estamos fazendo uma frente ampla, uma unidade política — resumiu o presidente do PDT, Romildo Bolzan Jr.

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Lideranças se revezaram ao microfone

Usando lenços vermelhos amarrados ao pescoço, a militância pedetista balançava bandeiras e gritava palavras de ordem, como: "É Lula lá, Brizola aqui, é Juliana no Piratini".

Anunciada pelo filho José Inácio Brizola, Juliana começou seu discurso emocionada. Em uma fala de 12 minutos, criticou o governo atual, salientou a aliança com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e convocou o público a se engajar na campanha.

— A partir de amanhã (domingo, 26), começa a campanha. Vamos para a rua, dizendo que aqui não tem lugar para o ódio. É o amor, o carinho com as pessoas. A nossa grande força, a nossa grande diferença são vocês, nossos militantes aguerridos. Chegou a nossa hora — enfatizou.

Lideranças dos oito partidos se revezaram ao microfone, entre eles o ex-governador Tarso Genro, a candidata do PDT ao Senado por Pernambuco, Marília Arraes, e os dois candidatos da coligação ao Senado, Manuela D'Ávila (Psol) e Paulo Pimenta (PT). A maioria dos discursos celebrou a inédita união dos partidos de esquerda em uma eleição ao governo do Rio Grande do Sul.

— Eu e a Juliana nos unimos, os oito partidos se uniram, não só para ganhar as eleições, mas para recuperar a dignidade política do Rio Grande do Sul — disse Pretto, cujo pronunciamento foi abreviado por um problema no sistema de som.

Manuela D'Ávila (E) e Paulo Pimenta (D) vão disputar vaga ao Senado. Mateus Bruxel / Grupo RBS

Herança de Brizola

Principal articulador da aliança, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, citou a herança trabalhista de Leonel Brizola para saudar a tradição política do Estado:

— Aqui (no Rio Grande do Sul) a gente risca o chão para saber quem está de cada lado. E aqui é o lado de quem não aceita ditadura. É essa luta que une esse time, o time de Tiradentes, dos insurrectos, dos que lutam pela pátria.

Na sequência, o telão exibiu imagens de uma reunião antiga na qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva contava como conseguiu o apoio de Brizola no segundo turno da eleição de 1989.

Durante a execução do hino rio-grandense, interpretado pelo deputado estadual Luiz Marenco (PDT), os políticos negros que estavam no palco permaneceram sentados, em protesto silencioso contra versos tidos como racistas.

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Adesivos, bandeiras e lenços

A manhã de sol colaborou para atrair os militantes ao Parque Harmonia. Em bancas do lado de fora da Casa do Gaúcho, havia distribuição de adesivos, bandeiras e lenços vermelhos, semelhante aos usados por Brizola nas campanhas eleitorais.