Com vídeo de Bolsonaro feito por IA e apoio de Michelle, PL oficializa candidatura de Flávio à Presidência

O senador Flávio Bolsonaro foi oficializado neste sábado (25) como candidato do PL à Presidência da República. A convenção nacional do partido, realizada no final desta manhã, na capital paulista, teve participação do presidente da Argentina, Javier Milei; do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); e do presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

— Eu sei exatamente o tamanho da responsabilidade que o meu nome carrega — afirmou Flávio em discurso. — Quem já teve três mandatos para fazer e não fez, não merece uma quarta oportunidade — disse, ao citar nominalmente o PT.

— Deus queira que nunca vocês tenham um pai perseguido como ele (Jair Bolsonaro) está sendo — afirmou Flávio, com lágrimas nos olhos, ao citar que o ex-presidente não pôde estar presente.

O senador ainda afirmou que o pai irá colocar a faixa de presidente nele em janeiro do ano que vem e que ele vai "honrar todos os que são perseguidos pelo Judiciário".

Depois disso, foi exibido um vídeo de Jair Bolsonaro, feito com inteligência artificial, em que ele parabeniza o filho pela candidatura. Na sequência, foram exibidos vídeos do premiê Benjamin Netanyahu e de outros aliados.

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Michelle não foi, mas gravou discurso

Mesmo após gestos de reconciliação com Flávio, Michelle Bolsonaro não compareceu ao evento. Após um mês de rusgas públicas, os dois fizeram as pazes nos últimos dias.

Há cerca de um mês, a ex-primeira dama publicou depoimento nas redes sociais em que afirmou ter sido maltratada e humilhada pelo enteado. Na última quinta-feira (23), houve um princípio de reaproximação. O candidato à Presidência gravou um vídeo em que pediu desculpas e convidou a madrasta para participar da campanha. Michelle respondeu ter aceitado as desculpas do senador e indicou que vai trabalhar na corrida de Flávio ao Planalto.

Apesar de não ter ido à convenção nacional do PL, sob alegação de que precisa cuidar da rotina do ex-presidente Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar, a ex-primeira dama registrou presença no evento em discurso gravado. Chancelou o nome de Flávio à disputa presidencial, com mensagem direta ao enteado:

— Flávio, que Deus abençoe e proteja a sua candidatura, que Ele te dê sabedoria, coragem e força a você e à sua família para cumprir esta missão com a lealdade e a verdade que o nosso povo merece.

Convenção reuniu apoiadores para lançar a candidatura de Flávio à Presidência. NELSON ALMEIDA / AFP

O desentendimento teve origem no apoio do PL a Ciro Gomes (PSDB) no Ceará, defendido por Flávio e criticado por Michelle. Ainda que tenha sido superado, o episódio expôs fragilidades no clã Bolsonaro.

Somou-se à conjunção desfavorável do senador a indicação de que tanto a federação PP-União Brasil quanto o partido Republicanos devem se manter neutros na disputa presidencial. Flávio também não definiu seu candidato à vice.

Depois de Michelle, Milei discursou, em seu tom inflamado característico:

— O Brasil ainda não viveu as consequências mais nefastas e profundas do socialismo, mas pode vivê-las se não der uma volta no leme. Confiamos em ti, Flávio, para conseguir parar o lixo socialista.

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Trajetória política

Nascido em 1981 no município de Resende (RJ), o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, vai para sua sétima disputa eleitoral, sendo a primeira vez que concorrerá ao Palácio do Planalto.

A candidatura ao atual mandato no Senado Federal pelo Rio de Janeiro veio nas eleições de 2018, quando seu pai foi eleito presidente da República. Com a inelegibilidade e posterior condenação de Jair por participação na trama golpista, Flávio foi escolhido como seu sucessor.

Logo despontou como principal rival do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deste ano. Perdeu parte da força nas pesquisas de intenção de voto quando vazaram conversas de Flávio com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, que causou rombo de cerca de R$ 50 bilhões no sistema financeiro.

As convenções partidárias estão liberadas desde 20 de julho e devem ocorrer até 5 de agosto. Depois, as candidaturas devem ser registradas na Justiça Eleitoral até 15 de agosto.

Milei recebe honraria de Tarcísio

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (E), entregou honraria ao presidente da Argentina, Javier Milei (D). ROBERTO CASIMIRO / FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Antes de participar da convenção nacional do PL, o presidente da Argentina, Javier Milei, recebeu a Ordem do Ipiranga, a mais alta honraria do Estado de São Paulo.