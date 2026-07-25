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Com vídeo de Bolsonaro feito por IA e apoio de Michelle, PL oficializa candidatura de Flávio à Presidência

Convenção que ocorreu na capital paulista neste sábado contou com a presença do presidente da Argentina, Javier Milei

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