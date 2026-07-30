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Câmara de Vereadores de Porto Alegre terá recorde de candidatos a deputado em 2026

Pelo menos 22 parlamentares da Capital disputarão vagas na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. Número mantém tendência de alta

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Carlos Rollsing

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