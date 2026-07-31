"Até dia 5 tudo pode acontecer", afirma Flávio Bolsonaro sobre busca pelo vice após decisão do PP sobre Tereza Cristina

Em entrevista concedida em São Paulo, Flávio Bolsonaro fez elogios à ex-ministra da Agricultura. Evaristo Sa / AFP

O senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência, disse, nesta sexta-feira (31), respeitar a postura do PP de se manter neutro no pleito presidencial. Com a decisão do partido, Tereza Cristina, nome cotado para compor a chapa, deixa de ser uma opção e o PL segue sem candidato a vice.

Segundo Flávio, o convite à Tereza Cristina já havia sido feito e ela teria aceitado.

— Fiquei muito honrado quando ela aceitou o convite para caminhar conosco na qualidade de candidata a vice-presidente e, por questões internas do Progressistas, vimos essa nota dizendo sobre a neutralidade do partido — declarou em entrevista em São Paulo na manhã desta sexta.

Flávio fez elogios à ex-ministra da Agricultura e afirmou ter se sentido "muito honrado" com a disponibilidade dela em integrar a candidatura.

O pré-candidato agradeceu ao PP, partido com o qual mantém boas relações e pelo qual deu os primeiros passos na política, quando se elegeu deputado estadual pelo Rio de Janeiro em 2002.

— Até o dia 5 tudo pode acontecer. Independentemente de qualquer coisa, quero deixar o meu agradecimento também ao Progressistas. As conversas continuam em vários Estados do Brasil — afirmou.

Definição do vice

O senador informou que as tratativas para a definição do vice prosseguem com outras siglas e se disse "tranquilo" em relação ao prazo para fechar a chapa.

Segundo ele, o próprio PL conta com nomes disponíveis para a função, assim como PP, União Brasil, Podemos e Republicanos.

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Neutralidade do PP

Nesta sexta, o PP comunicou que manterá a neutralidade na corrida presidencial, o que impede a indicação de Tereza Cristina para a chapa de Flávio Bolsonaro. A decisão partiu da Executiva Nacional do partido, após divergências internas quanto ao apoio à candidatura do senador.

Em nota, o partido afirmou que "consultou seus diretórios estaduais e, por maioria, decidiu permanecer na neutralidade no processo eleitoral, reiterando a posição de não convocar Convenção Nacional".