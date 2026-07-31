Eleições

Eleições 2026
Notícia

"Até dia 5 tudo pode acontecer", afirma Flávio Bolsonaro sobre busca pelo vice após decisão do PP sobre Tereza Cristina

Nome da senadora era apontado como favorito do PL para compor a chapa 

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS