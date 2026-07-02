Eleições

Corrida eleitoral

Aroldo Medina, tenente-coronel da reserva da BM, é anunciado como vice na chapa de Renan Santos à Presidência

Gaúcho de Santana do Livramento é jornalista de formação e já disputou seis eleições 

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Estadão Conteúdo

Juliano Galisi

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS