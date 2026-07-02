Aroldo Medina, tenente-coronel da reserva da BM, é anunciado como vice na chapa de Renan Santos à Presidência

Anúncio foi feito durante evento em Caxias do Sul. Youtube / Renan Santos / Reprodução

O pré-candidato a presidente Renan Santos (Missão) anunciou nesta quarta-feira (1º) Aroldo Medina como seu pré-candidato à vice. Medina é tenente-coronel da reserva da Brigada Militar, do Rio Grande do Sul.

O anúncio foi feito durante um evento do partido Missão em Caxias do Sul, na Serra. Até então, Aroldo era pré-candidato ao Senado pela legenda.

Natural de Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, Medina tem 62 anos e também é jornalista e editor especializado em história militar. Atualmente, é morador de Canoas, na Região Metropolitana. Já disputou seis eleições, mas não se elegeu em nenhuma ocasião.

Durante o encontro, ele confirmou sua pré-candidatura na chapa:

— Com serenidade, respondi sim à honrada Missão.

Em 2002, concorreu ao governo do Rio Grande do Sul pelo Partido Liberal (PL). Dois anos depois, tentou prefeitura de Canoas pelo extinto PFL (atual União Brasil).

Em 2010, concorreu mais uma vez ao governo gaúcho pelo extinto Partido Republicano Progressista (PRP), incorporado ao Patriota em 2019, o qual, por sua vez, fundiu-se ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) para formar o Partido Renovação Democrática (PRD)). Quatro anos depois, candidatou-se a deputado estadual pelo PSD. Ele voltou a disputar o cargo em 2018 pelo PV.

Em 2024, Medina candidatou-se a vereador de Porto Alegre pelo PL. Na ocasião, declarou um patrimônio de R$ 1,3 milhão à Justiça Eleitoral.

A um mês do início das convenções partidárias, dos cinco candidatos mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de voto, três já selaram quem serão seus candidatos a vice. Além de Renan, Lula (PT) e Ronaldo Caiado (PSD) já confirmaram seus companheiros de chapa, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) e Romeu Zema (Novo) ainda não fizeram o anúncio.

Enquanto a pré-campanha do PL avalia mulheres como opções de vice, Zema conversa com um empresário do Podemos.

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Aroldo Medina Google Trends / Reprodução