Após pesquisa suspensa, AtlasIntel divulga novo levantamento para presidente; confira

Lula e Flávio Bolsonaro lideram as intenções de voto nas eleições 2026. Marcelo Camargo/Saulo Cruz / Agencia Senado/Agência Brasil

A AtlasIntel divulgou nesta quarta-feira (1º) uma pesquisa de intenções de voto para Presidência da República. O levantamento mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 48,8% e Flávio Bolsonaro (PL) com 42,3% no segundo turno.

A pesquisa é a primeira publicada pelo instituto após decisão liminar do ministro Nunes Marques, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de suspender a divulgação do levantamento de 19 de maio.

A nova pesquisa ouviu 5 mil eleitores com 16 anos ou mais, entre 25 e 30 de junho. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de um ponto porcentual, para mais ou para menos. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-04582/2026.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 48,8%

48,8% Flávio Bolsonaro: 42,3%

42,3% Indecisos, brancos e nulos: 8,9%

Outros cenários

O levantamento aponta que Lula também ganharia no segundo turno de todos os outros demais nomes testados. O petista tem 48% contra 39% de Ronaldo Caiado (PSD); 48,2% contra 38,5% de Romeu Zema (Novo); e 49,2% contra 28,9% de Renan Santos (Missão).

Lula também venceria a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), por 48,7% a 38,9%. Ela passou a ser cotada para substituir Flávio após a crise envolvendo o filme Dark Horse e, na semana passada, publicou um vídeo com críticas ao enteado.

Primeiro turno

No primeiro turno, Lula lidera com 46,3%, seguido de Flávio com 36,6%. No segundo pelotão, Renan Santos tem 7,8%, Ronaldo Caiado, 2,9%, Romeu Zema, 2% e Joaquim Barbosa (DC), 1%.

Aécio Neves (PSDB), Samara Martins (UP), Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza), Rui Costa Pimenta (PCO), Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU) obtiveram menos de 1% ou não pontuaram. Brancos e nulos são 1,1% e indecisos, 0,1%.

O levantamento também testou um cenário em que Michelle Bolsonaro substitui Flávio como a candidata do PL. Lula segue na liderança, com 47,1%, enquanto a ex-primeira-dama registra 19,3%.

Zema fica com 8,6% e Renan e Caiado, 8,1%. Joaquim Barbosa marca 1,7%. Com menos candidatos, este cenário tem 5,1% de brancos e nulos e 2% de indecisos.

Pesquisa anterior foi suspensa a pedido do PL

A pesquisa anterior, divulgada pelo instituto AtlasIntel em 19 de maio, foi suspensa por decisão liminar do ministro Nunes Marques. O levantamento mostrava uma queda do pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL) nas intenções de voto frente ao presidente Lula.

O magistrado havia atendido a um pedido do partido de Flávio Bolsonaro. O PL alegou que a pesquisa teria sido estruturada para induzir o público a responder contra o pré-candidato, já que, das 49 perguntas, oito envolviam o caso do Banco Master e eram apresentadas em sequência.

O Grupo RBS não faz pesquisas eleitorais nem divulga levantamentos encomendados por partidos, candidatos ou governos. Para atender ao interesse de seu público, os veículos do grupo somente contratam e divulgam resultados de institutos reconhecidos. Em 2026, contratou a Quaest, empresa de consultoria e pesquisa que reúne tecnologia e inteligência de dados, para realizar sondagens sobre a intenção de voto para o governo do Rio Grande do Sul, Senado Federal e também recortes locais da disputa pela Presidência da República. Fundada em 2016, a Quaest tem sede em Belo Horizonte.