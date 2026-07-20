Apesar de aumento na Região Sul, RS apresenta redução no número de eleitores neste ano

Mulheres mantêm a liderança histórica no Estado e seguem sendo maioria entre os votantes. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O cenário eleitoral da região sul do Brasil apresenta movimentos distintos para o pleito de 2026. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o eleitorado total da região expandiu 1,34%, saltando de 22.558.759 para 22.861.012 pessoas, um incremento de 302.253 novos eleitores.

O número de cidadãos aptos a votar cresceu 1,57% no Paraná e 4,30% em Santa Catarina. No entanto, o Rio Grande do Sul foi na contramão desse crescimento. Em 2022, os gaúchos somavam 8.593.469 eleitores, número que recuou para 8.526.233 em 2026, representando uma redução absoluta de 67.236 (0,78%) votantes no Estado.

Até o momento não há uma explicação para a queda registrada no RS, mas o desinteresse em ir às urnas não é uma novidade no solo gaúcho. Em 2024, Porto Alegre teve a maior abstenção da história e o percentual mais alto entre as capitais brasileiras.

Mulheres puxam a fila

Apesar do recuo geral, as mulheres mantêm a liderança histórica no Estado e seguem sendo maioria entre os votantes, representando 52,89% do eleitorado gaúcho. Em 2022, o contingente feminino totalizava 4.524.133 (52,65% do eleitorado local).

Em 2026, embora o número absoluto de mulheres tenha caído para 4.509.262, a fatia proporcional que elas ocupam no Estado subiu para 52,89%.

O eleitorado masculino seguiu o mesmo ritmo de queda em números absolutos: passou de 4.069.336 homens aptos em 2022 (47,35%) para 4.016.971 em 2026 (47,11%).