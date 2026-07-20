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Apesar de aumento na Região Sul, RS apresenta redução no número de eleitores neste ano

De acordo com o TSE, Estado registrou encolhimento no total de cidadãos aptos a votar; mulheres ampliam a liderança proporcional

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Gabriel Dias*

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