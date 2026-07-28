Ferramenta de GZH reúne pesquisas de diferentes institutos em infográfico interativo. Arte GZH

Com a aproximação das eleições, aquece a corrida pela Presidência da República no Brasil. E os pré-candidatos vêm tendo os nomes testados nos últimos meses em pesquisas de intenção de voto de diversos institutos.

Com metodologias diferentes e realizados em períodos em que as notícias influenciam o cenário de formas distintas, os levantamentos podem apresentar números que variam ao longo do tempo.

Uma forma de visualizar a evolução do cenário eleitoral é utilizando um agregador de pesquisas. A ferramenta permite que o eleitor analise e filtre os dados dos levantamentos, acompanhando cada concorrente ao Palácio do Planalto. GZH desenvolveu o infográfico interativo abaixo para auxiliar nesta tarefa.

Entenda como funciona

O que é um agregador de pesquisas?

É uma ferramenta que reúne em um único gráfico os resultados de levantamentos de diferentes institutos e de datas distintas sobre a intenção de voto para um único cargo em uma eleição. Com ele, é possível visualizar uma média dos resultados de um candidato em pesquisas diversas.

Assim, o eleitor pode ter uma visão ampla e mais fiel do cenário eleitoral com a aproximação do pleito, marcado para 4 de outubro em 2026. Este método foi popularizado pelo estatístico americano Nate Silver, criador do site FiveThirtyEight que conseguiu prever o resultado das eleições presidenciais dos Estados Unidos em 49 dos 50 Estados em 2008.

Quais são as pesquisas consideradas?

Neste agregador, foram contabilizados os levantamentos dos institutos Quaest, Datafolha, Meio, RealTime Big Data, AtlasIntel, Vox e Nexus. Não são considerados levantamentos encomendados por partidos, candidatos ou governos.

O que o agregador mostra? E o que não mostra?

O agregador pode mostrar as tendências de votação e a estabilidade ou a volatilidade de um determinado candidato com mais precisão do que um único levantamento. Os dados não podem ser considerados uma previsão do resultado final da eleição, já que os métodos podem apresentar falhas ou limitações, e o cenário sofre influência de fatores que podem mudar de um dia para o outro.