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Os problemas que Lula e Flávio Bolsonaro enfrentam no Estado que pode decidir a eleição

Segundo maior colégio eleitoral, Minas Gerais tem sido o fiel da balança nas últimas disputas presidenciais. Candidatos do PT e do PL também passam por dificuldades para montar palanques em outras unidades da federação

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Fábio Schaffner

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