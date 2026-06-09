TSE adia análise de decisão que suspendeu pesquisa eleitoral com queda de Flávio Bolsonaro

Nunes Marques determinou que instituto não promovesse mais a divulgação do levantamento. Alejandro Zambrana / TSE

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) adiou, nesta terça-feira (9), a análise da decisão liminar do ministro Nunes Marques que suspende a divulgação da última pesquisa presidencial do instituto AtlasIntel. A ministra Estela Aranha pediu vista, ou seja, mais tempo para julgar a decisão.

O levantamento mostrava uma queda do pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL) nas intenções de voto frente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — que deve disputar a reeleição.

Antes do pedido de vista, Nunes Marques votou para manter sua decisão. O magistrado havia atendido a um pedido do partido de Flávio Bolsonaro. O PL alegou que a pesquisa teria sido estruturada para induzir o público a responder contra o pré-candidato, já que, das 49 perguntas, oito envolviam o caso do Banco Master e eram apresentadas em sequência.

A sondagem foi divulgada em 19 de maio, após vir à tona um áudio de Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro para financiar o filme Dark Horse, que retrata a vida de Jair Bolsonaro.

O ministro, que preside o TSE, entendeu haver "suspeitas de indução ao eleitor" nas perguntas formuladas pelo instituto. Como a pesquisa já havia sido publicada, Nunes Marques determinou que a AtlasIntel não promovesse mais a divulgação do levantamento.

O instituto AtlasIntel afirmou que iria respeitar a decisão, mas recorrer da determinação de Nunes Marques.

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"A avaliação do áudio pelos respondentes foi feita depois da submissão da pesquisa eleitoral, em uma página separada. Não houve absolutamente nenhum contágio", escreveu o CEO do instituto, Andrei Roman, em uma rede social.

O plenário do TSE é composto, além de Nunes Marques, pelos ministros André Mendonça, Dias Toffoli, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Floriano Azevedo Marques Neto e Estela Aranha.

A pesquisa

A pesquisa entrevistou 5.032 eleitores brasileiros entre os dias 13 e 18 de maio. A margem de erro era de 1% e o nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06939/2026.

Na decisão, Nunes Marques citou entrevista concedida pelo CEO do instituto de pesquisa em 19 de maio à CNN Brasil, em que afirma que o áudio de Flávio seria "muito problemático para a imagem" do pré-candidato e revelaria "fatos extremamente graves", capazes de comprometer "a viabilidade dele neste ciclo eleitoral e a permanência dele na corrida".