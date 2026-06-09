Eleições

Corrida presidencial
Notícia

TSE adia análise de decisão que suspendeu pesquisa eleitoral com queda de Flávio Bolsonaro

A ministra Estela Aranha pediu vista, ou seja, mais tempo para julgar a decisão. Liminar de Nunes Marques atendeu a pedido do PL, que apontou suposta indução de respostas em relação ao caso do Banco Master no levantamento

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS