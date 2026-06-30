Saiba quanto tempo de propaganda de rádio e TV será destinado aos candidatos ao Senado

Frederico Antunes (PSD), Germano Rigotto (MDB), Manuela D’Ávila (PSOL), Marcel van Hattem (Novo), Paulo Pimenta (PT), Ubiratan Sanderson (PL), Milton Cardoso (PSDB) e Renato Jaguarão (Cidadania). Lucas Kloss;AL / MDB;Divulgação / André Ávila;Agencia RBS / Câmara dos Deputados;Reprodução / Camila Hermes;Agencia RBS / Ezequiel Lemos;Divulgação / Arquivo pessoal;divulgação / Arquivo pessoal;divulgação

Os deputados Marcel van Hattem (Novo) e Ubiratan Sanderson (PL) terão a maior propaganda eleitoral de rádio e TV na disputa pelas duas vagas de senador pelo Rio Grande do Sul. Logo depois vem a chapa formada por Manuela D’Ávila (Psol) e Paulo Pimenta (PT), seguidos de Frederico Antunes (PSD) e Germano Rigotto (MDB). Milton Cardoso (PSDB) e Renato Jaguarão (Cidadania) ficarão com o menor tempo de exposição.

Van Hattem e Sanderson devem ter 3 minutos e 26 segundos de programa eleitoral, quase metade dos sete minutos destinados à corrida ao Senado. Manuela e Pimenta ficariam com 1 minuto e 49 segundos, pouco à frente de Antunes e Rigotto, que teriam 1 minuto e 22 segundos. Já Cardoso e Jaguarão devem ficar com 24 segundos.

A estimativa foi calculada de acordo com a fórmula da Justiça Eleitoral, conforme as coligações montadas até agora. O tempo exato de cada candidatura só será divulgado oficialmente em agosto pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), após a realização das convenções partidárias.

Van Hattem e Sanderson lideram o tempo de propaganda por estarem na coligação com maior representação na Câmara dos Deputados. O tamanho das bancadas eleitas na eleição passada é o principal critério adotado pela Justiça Eleitoral para calcular a distribuição do espaço midiático.

Como regra geral, 90% do tempo é dividido de forma proporcional à representação partidária na Câmara. Os 10% restantes são distribuídos igualmente entre as candidaturas.

Os programas eleitorais começam a ser exibidos em 28 de agosto, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras. Serão dois blocos de sete minutos para os candidatos ao Senado, às 7h e às 12h no rádio, e às 13h e às 20h30min na TV.

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Na sequência, serão mais nove minutos para os postulantes ao governo do Estado e outros nove minutos para quem concorre a deputado estadual. As terças, quintas e sábados são destinadas aos candidatos à Presidência da República e a deputado federal.

Além dos programas, os candidatos ao Senado também têm direito a comerciais pulverizados durante o dia. Da mesma forma que nos blocos, Van Hattem e Sanderson concentram a maior parte do tempo, com 11 inserções de 30 segundos para a chapa. Manuela e Pimenta terão seis spots, seguidos de Antunes e Rigotto, com quatro. Cardoso e Jaguarão terão apenas um comercial de 30 segundos por dia.