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RealTime Big Data: veja como está a disputa para o Senado no RS 

Van Hattem (Novo) tem 20% das intenções de voto, empatado com Manuela D'Ávila (PSOL), que aparece com 19%. Ubiratã Sanderson (PL) vem logo em seguida, com 17%

Zero Hora

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