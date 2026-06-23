RealTime Big Data: veja como está a disputa para o Senado no RS 

Pesquisa RealTime Big Data, divulgada nesta terça-feira (23), aponta que o deputado federal Marcel Van Hattem (Novo) lidera a corrida para o Senado no Estado com 20% das intenções de voto. A margem de erro é de dois pontos percentuais.
Empatada tecnicamente com Van Hattem está Manuela D'Ávila (PSOL), que tem 19%. Em seguida, vem Ubiratan Sanderson (PL), com 17%.
São duas vagas para o Senado.
Foram ouvidas 1,6 mil pessoas, entre os dias 20 e 22 de junho, por meio de entrevistas por telefone. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa está cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código RS-07063/2026.
Intenção de votos para o Senado no RS
- Marcel Van Hatten (Novo): 20%
- Manuela D’Ávila (PSOL): 19%
- Ubiratan Sanderson (PL): 17%
- Germano Rigotto (MDB): 14%
- Paulo Pimenta (PT): 14%
- Frederico Antunes (PSD): 4%
- Nulo / Branco: 5%
- Não Sabe / Não Respondeu: 7%
Pesquisas eleitorais
O Grupo RBS não faz pesquisas eleitorais nem divulga levantamentos encomendados por partidos, candidatos ou governos. Para atender ao interesse de seu público, os veículos do grupo somente contratam e divulgam resultados de institutos reconhecidos. Em 2026, contratou a Quaest, empresa de consultoria e pesquisa que reúne tecnologia e inteligência de dados, para realizar sondagens sobre a intenção de voto para o governo do Rio Grande do Sul, Senado Federal e também recortes locais da disputa pela Presidência da República. Fundada em 2016, a Quaest tem sede em Belo Horizonte.