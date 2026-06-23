RealTime Big Data mostra Juliana Brizola com 37% e Luciano Zucco com 32% das intenções de voto para governador do RS

O instituto RealTime Big Data divulgou nesta terça-feira (23) uma nova pesquisa de intenções de voto para o governo do Rio Grande do Sul nas eleições de outubro. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.
No primeiro turno, Juliana Brizola (PDT) e Luciano Zucco (PL) lideram a disputa. Na simulação de segundo turno entre os dois, há um empate técnico.
O levantamento ouviu 1,6 mil pessoas, entre 20 e 22 de junho, por meio de entrevistas por telefone. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RS-07063/2026.
Veja os números:
Primeiro turno*
* cenário estimulado, quando os nomes dos pré-candidatos são mostrados aos entrevistados
- Juliana Brizola (PDT): 37%
- Luciano Zucco (PL): 32%
- Gabriel Souza (MDB): 18%
- Marcelo Maranata (PSDB): 3%
- Nulo/Branco: 5%
- Não sabe/Não respondeu: 5%
Segundo turno
O RealTime Big Data simulou seis cenários de segundo turno para governador do Rio Grande do Sul.
Juliana Brizola x Luciano Zucco
- Juliana Brizola (PDT): 44%
- Luciano Zucco (PL): 41%
- Nulo/Branco: 7%
- Não sabe/Não respondeu: 8%
Juliana Brizola x Gabriel Souza
- Juliana Brizola (PDT): 47%
- Gabriel Souza (MDB): 35%
- Nulo/Branco: 8%
- Não sabe/Não respondeu: 10%
Luciano Zucco x Gabriel Souza
- Luciano Zucco (PL): 42%
- Gabriel Souza (MDB): 37%
- Nulo/Branco: 9%
- Não sabe/Não respondeu: 12%
Juliana Brizola x Marcelo Maranata
- Juliana Brizola (PDT): 49%
- Marcelo Maranata (PSDB): 27%
- Nulo/Branco: 9%
- Não sabe/Não respondeu: 15%
Luciano Zucco x Marcelo Maranata
- Luciano Zucco (PL): 45%
- Marcelo Maranata (PSDB): 30%
- Nulo/Branco: 10%
- Não sabe/Não respondeu: 15%
Gabriel Souza x Marcelo Maranata
- Gabriel Souza (MDB): 38%
- Marcelo Maranata (PSDB): 32%
- Nulo/Branco: 11%
- Não sabe/Não respondeu: 19%
Pesquisas eleitorais
O Grupo RBS não faz pesquisas eleitorais nem divulga levantamentos encomendados por partidos, candidatos ou governos. Para atender ao interesse de seu público, os veículos do grupo somente contratam e divulgam resultados de institutos reconhecidos. Em 2026, contratou a Quaest, empresa de consultoria e pesquisa que reúne tecnologia e inteligência de dados, para realizar sondagens sobre a intenção de voto para o governo do Rio Grande do Sul, Senado Federal e também recortes locais da disputa pela Presidência da República. Fundada em 2016, a Quaest tem sede em Belo Horizonte.