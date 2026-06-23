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RealTime Big Data mostra Juliana Brizola com 37% e Luciano Zucco com 32% das intenções de voto para governador do RS

Levantamento também traz seis simulações de segundo turno, com margem de erro de dois pontos percentuais

Zero Hora

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