RealTime Big Data: Lula tem 45% e Flávio Bolsonaro 40% das intenções de voto no segundo turno

Fabio Rodrigues-Pozzebom,Agência Brasil / Evaristo Sa,AFP / Divulgação

Pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta segunda-feira (1º) sobre a corrida presidencial mostra a liderança do presidente e pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, no primeiro e segundo turnos contra o senador e pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro.

Nas projeções de primeiro turno, Lula tem 38% e Flávio Bolsonaro 31%.

Nas projeções de segundo turno, Lula tem 45% contra 40% do senador do PL.

Na pesquisa divulgada em maio, antes do caso Dark Horse, os dois apareciam empatados tecnicamente no segundo turno, dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais, com Flávio numericamente à frente, com 44% e Lula com 43%.

O mesmo cenário de empate técnico havia sido registrado na pesquisa de março, com Lula numericamente à frente, com 42% e Flávio Bolsonaro com 41%.

Foram feitas 2 mil entrevistas em todo o território nacional, entre os dias 29 e 30 de maio. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada sob protocolo BR-05864/2026.

Primeiro turno

Lula (PT): 38%

(PT): 38% Flávio Bolsonaro (PL): 31%

(PL): 31% Ronaldo Caiado (PSD): 6%

(PSD): 6% Renan Santos (Missão): 6%

(Missão): 6% Romeu Zema (Novo): 4%

4% Aécio Neves (PSDB): 3%

3% Joaquim Barbosa (DC): 3%

3% Augusto Cury (Avante): 1%

1% Nulos e brancos: 3%

3% Não sabem/ não responderam: 4%

Segundo turno

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 45% (eram 43% em maio)

45% (eram 43% em maio) Flávio Bolsonaro (PL): 40% (eram 44% em maio)

40% (eram 44% em maio) Nulos e brancos: 8%

8% Não sabem/não responderam: 7%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 43%

43% Ronaldo Caiado (PSD): 43%

43% Nulos e brancos: 8%

8% Não sabem/não responderam: 6%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 43%

43% Romeu Zema (Novo): 40%

40% Nulos e brancos: 11%

11% Não sabem/não responderam: 6%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 46%

46% Renan Santos (Missão): 30%

30% Nulo/Branco: 12%

12% Não sabe / Não respondeu: 12%

Lula (PT) x Aécio Neves (PSDB)

Lula (PT): 47%

47% Aécio Neves (PSDB): 23%

23% Nulo/Branco: 16%

16% Não sabe / Não respondeu: 14%

Pesquisas eleitorais O Grupo RBS não faz pesquisas eleitorais nem divulga levantamentos encomendados por partidos, candidatos ou governos. Para atender ao interesse de seu público, os veículos do grupo somente contratam e divulgam resultados de institutos reconhecidos. Em 2026, contratou a Quaest, empresa de consultoria e pesquisa que reúne tecnologia e inteligência de dados, para realizar sondagens sobre a intenção de voto para o governo do Rio Grande do Sul, Senado Federal e também recortes locais da disputa pela Presidência da República. Fundada em 2016, a Quaest tem sede em Belo Horizonte.

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