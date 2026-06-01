RealTime Big Data: Lula tem 45% e Flávio Bolsonaro 40% das intenções de voto no segundo turno

Pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta segunda-feira (1º) sobre a corrida presidencial mostra a liderança do presidente e pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, no primeiro e segundo turnos contra o senador e pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro.
Nas projeções de primeiro turno, Lula tem 38% e Flávio Bolsonaro 31%.
Nas projeções de segundo turno, Lula tem 45% contra 40% do senador do PL.
Na pesquisa divulgada em maio, antes do caso Dark Horse, os dois apareciam empatados tecnicamente no segundo turno, dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais, com Flávio numericamente à frente, com 44% e Lula com 43%.
O mesmo cenário de empate técnico havia sido registrado na pesquisa de março, com Lula numericamente à frente, com 42% e Flávio Bolsonaro com 41%.
Foram feitas 2 mil entrevistas em todo o território nacional, entre os dias 29 e 30 de maio. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada sob protocolo BR-05864/2026.
Primeiro turno
- Lula (PT): 38%
- Flávio Bolsonaro (PL): 31%
- Ronaldo Caiado (PSD): 6%
- Renan Santos (Missão): 6%
- Romeu Zema (Novo): 4%
- Aécio Neves (PSDB): 3%
- Joaquim Barbosa (DC): 3%
- Augusto Cury (Avante): 1%
- Nulos e brancos: 3%
- Não sabem/ não responderam: 4%
Segundo turno
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 45% (eram 43% em maio)
- Flávio Bolsonaro (PL): 40% (eram 44% em maio)
- Nulos e brancos: 8%
- Não sabem/não responderam: 7%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 43%
- Ronaldo Caiado (PSD): 43%
- Nulos e brancos: 8%
- Não sabem/não responderam: 6%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 43%
- Romeu Zema (Novo): 40%
- Nulos e brancos: 11%
- Não sabem/não responderam: 6%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 46%
- Renan Santos (Missão): 30%
- Nulo/Branco: 12%
- Não sabe / Não respondeu: 12%
Lula (PT) x Aécio Neves (PSDB)
- Lula (PT): 47%
- Aécio Neves (PSDB): 23%
- Nulo/Branco: 16%
- Não sabe / Não respondeu: 14%
Pesquisas eleitorais
O Grupo RBS não faz pesquisas eleitorais nem divulga levantamentos encomendados por partidos, candidatos ou governos. Para atender ao interesse de seu público, os veículos do grupo somente contratam e divulgam resultados de institutos reconhecidos. Em 2026, contratou a Quaest, empresa de consultoria e pesquisa que reúne tecnologia e inteligência de dados, para realizar sondagens sobre a intenção de voto para o governo do Rio Grande do Sul, Senado Federal e também recortes locais da disputa pela Presidência da República. Fundada em 2016, a Quaest tem sede em Belo Horizonte.