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Corrida presidencial
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RealTime Big Data: Lula tem 45% e Flávio Bolsonaro 40% das intenções de voto no segundo turno

Nas projeções de primeiro turno, o presidente aparece com 38% e o senador com 31% da preferência dos eleitores

Estadão Conteúdo

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