Presidente do PL fala sobre crise na família Bolsonaro: "Divergências fazem parte de qualquer ambiente vivo"

Michelle Bolsonaro publicou um vídeo nesta quarta-feira (24) afirmando que Flávio Bolsonaro a "desrespeitou" e "humilhou". Andressa Anholete, Redes sociais / Agência Senado, reprodução

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, se manifestou nesta quinta-feira (25) em relação à crise entre Michelle e Flávio Bolsonaro. Em nota (veja abaixo), Valdemar diz que vai conversar pessoalmente com os dois, mas que admira os que defendem o que acreditam.

"Assim que falar pessoalmente com os dois irei me manifestar publicamente, mas já adianto que admiro a coragem dos que defendem aquilo que acreditam", escreveu Valdemar.

Nesta quarta-feira (24), a ex-primeira-dama publicou um vídeo no qual diz que Flávio Bolsonaro a "desrespeitou" e "humilhou" em um telefonema:

— Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política — afirmou Michelle no vídeo.

O que disse o presidente do PL

Em nota, Valdemar neto disse que "Michelle e Flávio conhecem muito bem nosso presidente Bolsonaro e sabem do grande respeito que ele tem às convicções e aos pensamentos individuais, e isso se tornou um dos princípios mais valiosos do nosso partido. É essa autenticidade que nos conecta com o povo brasileiro e fortalece nossa atuação política".

O presidente do PL ainda afirmou que "a liberdade para expressar o que se pensa, o que se sente e no que se acredita é a verdadeira essência da democracia".

"Divergências fazem parte de qualquer ambiente vivo, plural e comprometido com ideias. Elas não nos enfraquecem; ao contrário, nos tornam mais maduros e mais preparados para os desafios que enfrentamos", destacou.

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"O mais importante é que, ao final de qualquer debate, permanecem intactos os valores e princípios que nos unem: a defesa da liberdade, o respeito às diferenças e a convicção de que cada pessoa deve ter o direito de ser exatamente quem é", complementou.

Manifestações de Flávio e Michelle

Após o vídeo de Michelle, Flávio Bolsonaro publicou uma carta aberta em resposta à ex-primeira-dama na madrugada desta quinta-feira. O senador disse ainda que tentou convidar a ex-primeira-dama para participar de uma reunião com as lideranças femininas conservadoras, mas que ela nem atendeu a ligação nem respondeu a mensagem.



"Fiz mais um gesto não correspondido", enfatizou. No texto, o pré-candidato também diz que "nunca" desrespeitou, maltratou e humilhou uma mulher na vida. "Jamais o faria com a esposa do meu próprio pai".



Nesta quinta, Michelle fez uma nova publicação, dizendo que não há briga e que não tem raiva de ninguém.

"Para ficar claro: eu não tenho raiva de ninguém. Apenas esclareci uma situação que estava sendo deturpada. Vamos todos trabalhar juntos para derrotar o atual desgoverno", escreveu a ex-primeira-dama.

Michelle Bolsonaro compartilhou texto nos stories do Instagram nesta quinta-feira. Instagram @michellebolsonaro / Reprodução

Veja a nota de Valdemar Neto na íntegra:

"Michelle e Flávio conhecem muito bem nosso presidente Bolsonaro e sabem do grande respeito que ele tem às convicções e aos pensamentos individuais, e isso se tornou um dos princípios mais valiosos do nosso partido. É essa autenticidade que nos conecta com o povo brasileiro e fortalece nossa atuação política.

A liberdade para expressar o que se pensa, o que se sente e no que se acredita é a verdadeira essência da democracia. Divergências fazem parte de qualquer ambiente vivo, plural e comprometido com ideias. Elas não nos enfraquecem; ao contrário, nos tornam mais maduros e mais preparados para os desafios que enfrentamos.

O mais importante é que, ao final de qualquer debate, permanecem intactos os valores e princípios que nos unem: a defesa da liberdade, o respeito às diferenças e a convicção de que cada pessoa deve ter o direito de ser exatamente quem é.