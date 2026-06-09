Pré-candidato à Presidência da República pelo PSTU defende escala 4x3 e reestatização de setores estratégicos

O pré-candidato do PSTU à Presidência da República, Hertz Dias, defende a redução da jornada de trabalho mensal para 36 horas, no modelo de quatro dias de trabalho por três de descanso (4x3). Em entrevista ao Gaúcha Atualidade desta terça-feira (9), o professor de História, cofundador do movimento Hip Hop Quilombo Urbano e político afirmou que a medida geraria novos postos de emprego, ampliaria o consumo e impulsionaria a produção nacional a médio e longo prazo. Além disso, Dias propõe a concessão de subsídios governamentais custeados pela taxação de grandes bilionários e pelo fim de isenções fiscais a grandes corporações.

Na área fiscal e econômica, a plataforma do candidato prevê o perdão das dívidas de famílias que comprovem a impossibilidade de pagamento. O plano de governo estabelece a expropriação dos 250 bilionários que, segundo ele, controlam a economia nacional e a reestatização de setores estratégicos, como os de minério, petróleo e energia. O pré-candidato propõe ainda a criação de uma empresa estatal voltada exclusivamente para a exploração de terras raras.

Questionado sobre as referências históricas de seu modelo de gestão, Dias citou os primeiros oito anos da Revolução Russa como exemplo de avanço socioeconômico por meio da estatização dos grandes meios de produção.