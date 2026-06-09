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Pré-candidato à Presidência da República pelo PSTU defende escala 4x3 e reestatização de setores estratégicos

Hertz Dias é professor de História e cofundador do movimento Hip Hop Quilombo Urbano

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