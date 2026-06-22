PGR defende validade de pesquisa eleitoral que apontou queda de Flávio Bolsonaro após caso Master

Nunes Marques determinou que instituto não promovesse mais a divulgação do levantamento. Alejandro Zambrana / TSE

A Procuradoria-Geral da República (PGR) afirmou, em posicionamento enviado nesta segunda-feira (22) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que não houve irregularidade na última pesquisa presidencial do instituto AtlasIntel. O levantamento mostrava uma queda do pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL) nas intenções de voto após a revelação de conversas do senador com Daniel Vorcaro, preso pelo caso do Banco Master.

O PL alegou que a pesquisa teria sido estruturada para induzir o público a responder contra o pré-candidato, já que, das 49 perguntas, oito envolviam o caso Master e eram apresentadas em sequência. Além disso, após as perguntas, os entrevistados ouviam um áudio enviado por Flávio Bolsonaro a Vorcaro, no qual o senador pedia dinheiro ao banqueiro para financiar o filme Dark Horse, que retrata a vida de Jair Bolsonaro.

De acordo com o jornal O Globo, a PGR afirmou que a Justiça Eleitoral não deve interferir na escolha dos temas abordados pelos institutos, salvo em situações excepcionais de fraude ou desvirtuamento evidente da pesquisa.

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Divulgação suspensa

O ministro Nunes Marques, presidente do TSE, havia suspendido a divulgação da pesquisa. No entendimento do magistrado, há "suspeitas de indução ao eleitor" nas perguntas formuladas pelo instituto.

O caso foi para o plenário do TSE, que adiou a análise da liminar. A ministra Estela Aranha pediu vista, ou seja, mais tempo para julgar a decisão.

A pesquisa entrevistou 5.032 eleitores brasileiros entre os dias 13 e 18 de maio. A margem de erro era de 1% e o nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06939/2026.