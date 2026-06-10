Pesquisa Quaest: Lula tem 44% e Flávio Bolsonaro 38% das intenções de voto no segundo turno

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (10) aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 44% das intenções de voto contra 38% do senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
No primeiro turno, Lula aparece com 39% das intenções de voto, enquanto Flávio tem 29%.
A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas, com 16 anos ou mais, entre os dias 5 a 8 de junho. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O registro da pesquisa no TSE é BR-07661/2026.
Essa é a primeira pesquisa que inclui Aécio Neves (PSDB) e Joaquim Barbosa (DC) como pré-candidatos.
Primeiro turno
- Lula (PT): 39% (eram 39% em maio)
- Flávio Bolsonaro (PL): 29% (eram 33% em maio)
- Renan Santos (Missão): 3% (eram 2% em maio)
- Ronaldo Caiado (PSD): 3% (eram 4% em maio)
- Aécio Neves (PSDB): 2% (não estava na pesquisa de maio)
- Romeu Zema (Novo): 2% (eram 4% em maio)
- Augusto Cury (Avante): 1% (era 1% em maio)
- Joaquim Barbosa (DC): 1% (não estava na pesquisa de maio)
- Samara Martins (UP): 1% (era 1% em maio)
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 0% (era 1% em maio)
- Edmilson Costa (PCB): 0% (não estava na pesquisa anterior)
- Heró Bezerra (PRTB): 0% (não estava na pesquisa anterior)
- Indecisos: 10% (eram 5% em maio)
- Branco/nulo/não vai votar: 9% (eram 10% em maio)
Segundo turno
- Lula (PT): 44% (antes eram 42% em maio, 40% em abril e 41% em março)
- Flávio Bolsonaro (PL): 38% (antes eram 41% em maio, 42% em abril e 41% em março)
- Indecisos: 4% (eram 3% em maio, 2% em abril e em março)
- Branco/nulo/não vai votar: 14% (eram 14% em maio e 16% em abril e em março)
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 45% (eram 44% em maio, 43% em abril e 44% em março)
- Romeu Zema (Novo): 35% (eram 37% em maio, 36% em abril e 34% em março)
- Indecisos: 3% (eram 4% em maio, abril e março)
- Branco/nulo/não vai votar: 17%(eram 15% em maio, 17% em abril e 19% em março)
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 45% (eram 44% em maio, 43% em abril e 44% em março)
- Ronaldo Caiado (PSD): 35% (eram 35% em maio e abril e 32% em março)
- Indecisos: 4% (eram 4% em maio e abril e 3% em março)
- Branco/nulo/não vai votar: 16% (eram 17% em maio, 18% em abril e 21% em março)
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 45% (eram 45% em maio, 44% em abril e março)
- Renan Santos (Missão): 31% (eram 28% em maio, 24% em abril e março)
- Indecisos: 4% (eram 5% em maio e abril e 3% em março)
- Branco/nulo/não vai votar: 20% (eram 22% em maio, 27% em abril e 30% em março)
Pesquisas eleitorais
O Grupo RBS não faz pesquisas eleitorais nem divulga levantamentos encomendados por partidos, candidatos ou governos. Para atender ao interesse de seu público, os veículos do grupo somente contratam e divulgam resultados de institutos reconhecidos. Em 2026, contratou a Quaest, empresa de consultoria e pesquisa que reúne tecnologia e inteligência de dados, para realizar sondagens sobre a intenção de voto para o governo do Rio Grande do Sul, Senado Federal e também recortes locais da disputa pela Presidência da República. Fundada em 2016, a Quaest tem sede em Belo Horizonte.