Michelle diz que "não há briga" e nem "raiva de ninguém" após vídeo reclamando de Flávio

Michelle Bolsonaro afirma que Flávio trabalhou por uma aliança com Ciro Gomes (PSDB). Reprodução / Redes sociais

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro voltou a se manifestar nas redes sociais nesta quinta-feira (25), após publicar um vídeo em que reclama do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e dos aliados do pré-candidato à Presidência da República. Na nova publicação, ela diz que não tem raiva de ninguém e que "não há briga, nem competição".

"Para ficar claro: eu não tenho raiva de ninguém. Apenas esclareci uma situação que estava sendo deturpada. Vamos todos trabalhar juntos para derrotar o atual desgoverno. Não há briga nem competição. Peço apenas que não retirem trechos de contexto para gerar confusão. Uma nova história será escrita com verdade, clareza e respeito. Fiquem em paz", diz o texto nos stories do Instagram.

Michelle Bolsonaro compartilhou texto nos stories do Instagram nesta quinta-feira. Instagram @michellebolsonaro / Reprodução

Na quarta-feira à noite, Michelle publicou um vídeo no qual diz que foi humilhada por Flávio Bolsonaro em um telefonema.

— Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política — afirmou na ocasião.

Na madrugada desta quinta-feira, Flávio respondeu a Michelle e falou em "gesto não correspondido". No texto, o pré-candidato diz que "nunca" desrespeitou, maltratou e humilhou uma mulher na vida. "Jamais o faria com a esposa do meu próprio pai", afirmou.

Ele também disse que as divergências entre Michelle e ele são parte de um processo natural. Porém, horas antes, Flávio já havia publicado um vídeo no qual diminuía a importância do episódio.

— Nada, nem ninguém me aborrece — disse Flávio, com a camisa da seleção brasileira, enquanto aguardava para ver o jogo entre Brasil e Escócia pela TV.