Michelle Bolsonaro diz ter sido "apunhalada" por Flávio: "Me desrespeitou e me maltratou"

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou vídeo nas redes sociais (veja acima), nesta quarta-feira (24), criticando o enteado, o pré-candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro. No relato, a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro diz ter sido "apunhalada" nas negociações por apoios no Ceará.

Segundo Michelle, Flávio trabalhou por uma aliança com Ciro Gomes (PSDB), pré-candidato ao governo do Ceará. A ex-primeira-dama é contrária à coligação do PL com Ciro, antigo crítico do governo Bolsonaro.

— Vi as postagens do Flávio contra mim nas redes sociais. Palavras duras, tom agressivo, defendendo André Fernandes (deputado federal do PL-CE). E, em consequência, apoiando a aliança com o homem (Ciro Gomes) que chamou a ele, a mãe e a seus irmãos de corruptos e de ovos de serpentes nazistoides. (...) Peguei o telefone, procurei mensagens do Flávio, procurei uma ligação perdida, procurei qualquer sinal de que ele tinha tentado falar comigo antes de falar para o Brasil. Não tinha nada. Eu fiquei triste, porque eu não imaginava que eles teriam essa reação — disse Michelle.

A ex-primeira-dama diz ter tentado contato com Flávio, dizendo ter sido desrespeitada pelo enteado.

— Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou no telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E, então, eu me recolhi, fiquei na minha e assim permaneço — contou Michelle.

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Depois do vídeo de Michele, Flávio Bolsonaro publicou um vídeo em que, sem mencionar Michelle, diz que não vai ser aborrecido por nada.

— Hoje, dia de jogo, nada nem ninguém me aborrece. Vamos tratar aqui de coisa boa, tratar aqui de futebol — disse.

A declaração de Flávio foi feita durante uma live antes do jogo entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo.

Entenda

Michelle afirma que Flávio trabalhou por uma aliança com Ciro Gomes (PSDB). Reprodução / Redes sociais

Em cerca de 27 minutos de vídeo, Michelle relata detalhes das negociações do PL por alianças no Ceará. No início, a ex-primeira-dama diz ter sofrido "ataques e mentiras". Michelle Bolsonaro faz uma recuperação histórica dos rumos do PL após o fim do governo do marido, em 2023. Ela diz ter assumido a presidência da ala feminina do partido e atuado nas eleições municipais de 2024.

Em seguida, Michelle fala que a família sofreu situações "mais pesadas", com a prisão e condenação de Bolsonaro. A ex-primeira-dama passa a detalhar as negociações políticas no Ceará, onde o bolsonarismo é representado pelo senador Eduardo Girão (Novo) e pelo deputado André Fernandes (PL).

Segundo Michelle, Jair Bolsonaro teria feito determinações para as candidaturas ao Senado no Estado, o que não incluiria Ciro Gomes. A ex-primeira-dama, no entanto, afirma que, nos bastidores, outras negociações foram feitas. É neste momento do vídeo em que ela passa a tratar de Flávio Bolsonaro.

Críticas a Flávio

O vídeo começa com o relato de Michelle após um evento político no Ceará:

— Durante o trajeto de volta aconteceu algo muito ruim, algo que eu não esperava, algo que doeu de um jeito que palavras custavam descrever, uma apunhalada. E é nesse momento que entra na história o meu enteado Flávio.

Michelle Bolsonaro afirma que os filhos do ex-presidente defendem uma aliança com Ciro.

— Como se nada tivesse acontecido, os filhos defendem uma aliança com o candidato que deixou o pai deles, o meu marido, inelegível e humilhado — criticou.

Michelle então detalha as publicações de Flávio Bolsonaro contra ela:

— E não foi só ele. Os irmãos vieram juntos, de forma coordenada, com textos bem parecidos uns com os outros. Pareceu combinado, premeditado.

Michelle nega candidatura

Bolsonaro, filhos e Michelle durante manifestação em 2025. Miguel SCHINCARIOL / AFP

Alvo de rumores de que poderia ser candidata à Presidência, Michelle diz não pensar em candidaturas:

— O Flávio vai à minha casa toda semana. Mais de uma vez, se ele realmente quisesse falar comigo, já teria falado. Se considerasse necessário o meu apoio, já teria conversado. Estou na minha. Continuarei recolhida. As tais fontes espalharam para a imprensa que eu teria ficado com raiva porque queria ter sido candidata. Primeiro que esses fofoqueiros vazadores não têm convívio comigo, não me conhecem direito e não sabem o que eu penso. Segundo, minha prioridade agora não são candidaturas. Minha prioridade agora é cuidar da minha família, do meu marido que está precisando de mim.

A ex-primeira-dama ainda diz ser atacada por um grupo do Exterior, formado por pessoas que aparecem em fotos ao lado de Flávio. No final do vídeo, Michelle agradece ao apoio de integrantes do PL à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro: