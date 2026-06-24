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Michelle Bolsonaro diz ter sido "apunhalada" por Flávio: "Me desrespeitou e me maltratou"

Esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro publicou vídeos com críticas ao enteado, pré-candidato do PL à Presidência

Zero Hora

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