Eleições

Levantamento

Lula tem 47% contra 44% de Flávio Bolsonaro no segundo turno, em empate técnico, aponta BTG/Nexus

Presidente lidera numericamente todos os cenários da pesquisa, que tem margem de erro de dois pontos porcentuais

Estadão Conteúdo

Geovani Bucci e Gabriel Hirabahasi

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS