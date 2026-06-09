Eleições

R$ 4,9 bilhões
Notícia

Fundo eleitoral: quanto cada partido vai receber para a campanha de 2026

Neste ano, três siglas ficarão com 40% do montante, com destaque para PL e PT. Data de liberação dos recursos ainda não foi definida

Fábio Schaffner

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