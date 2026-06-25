Flávio Bolsonaro publica vídeo após críticas de Michelle: "Dia de jogo, ninguém me aborrece"

Michelle Bolsonaro chamou senador de "desrespeitoso". MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou um vídeo nas redes sociais após ter sofrido críticas da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro nesta quarta-feira (24). Na publicação, o pré-candidato à Presidência não menciona Michelle, que mais cedo disse ter sido "apunhalada" pelo enteado.

A declaração de Flávio foi feita durante uma live antes do jogo entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo.

— Hoje, dia de jogo, nada nem ninguém me aborrece. Vamos tratar aqui de coisa boa, tratar aqui de futebol — disse.

Entenda o caso

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou vídeo nas redes sociais (veja acima) criticando o enteado. No relato, a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro diz ter sido "apunhalada" nas negociações por apoios no Ceará.

A ex-primeira-dama diz ter tentado contato com Flávio após um desentendimento, dizendo ter sido desrespeitada pelo enteado.

— Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou no telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E, então, eu me recolhi, fiquei na minha e assim permaneço — contou Michelle.

Em cerca de 27 minutos de vídeo, Michelle relata detalhes das negociações do PL por alianças no Ceará. No início, a ex-primeira-dama diz ter sofrido "ataques e mentiras".

No vídeo, Michelle comenta um episódio ocorrido após um evento político no Ceará: