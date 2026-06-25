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Flávio Bolsonaro publica vídeo após críticas de Michelle: "Dia de jogo, ninguém me aborrece"

Pré-candidato à Presidência fez declaração durante live, sem mencionar vídeo da ex-primeira-dama

Zero Hora

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