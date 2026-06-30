Confira o tempo que os candidatos ao governo do RS terão na propaganda de rádio e TV

Gabriel Souza (MDB), Juliana Brizola (PDT), Luciano Zucco (PL) e Marcelo Maranata (PSDB) são os principais pré-candidatos ao governo estadual. Montagem / Divulgação

O deputado federal Luciano Zucco (PL) terá a maior propaganda eleitoral de rádio e TV na disputa pelo governo do Estado, seguido de Juliana Brizola (PDT), Gabriel Souza (MDB) e Marcelo Maranata (PSDB). Projeção extraoficial aponta que Zucco concentrará quase metade de todo o tempo destinado aos candidatos a governador.

A estimativa foi calculada de acordo com a fórmula da Justiça Eleitoral, conforme as coligações montadas até agora. O tempo exato de cada candidatura só será divulgado oficialmente em agosto pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), após a realização das convenções partidárias.

Representando seis partidos que somam 263 deputados federais — mais da metade da Câmara —, Zucco deve ter 4 minutos e 25 segundos. Cada bloco de propaganda para governador terá no total nove minutos.

O candidato do PL se beneficia sobretudo do apoio da federação formada por PP e União Brasil, que elegeu 106 parlamentares em 2022. O PL, partido de Zucco, vem logo atrás, com 99 deputados.

O tamanho das bancadas eleitas na eleição passada é o principal critério adotado pela Justiça Eleitoral para calcular a distribuição da propaganda. Como regra geral, 90% do tempo é dividido de forma proporcional à representação partidária na Câmara.

Os 10% restantes são distribuídos igualmente entre as candidaturas que tenham na aliança no mínimo um partido que tenha ultrapassado a cláusula de barreira em 2022.

Liderando uma coalizão de oito partidos de esquerda, Juliana Brizola deve ter 2 minutos e 21 segundos, pouco mais da metade do tempo de Zucco. O PT, que pela primeira vez não terá candidato ao Palácio Piratini, é quem mais fortalece a aliança por encabeçar uma federação com PCdoB e PV que reúne 81 deputados.

Candidato de situação, o vice-governador Gabriel Souza deverá ter 1 minuto e 46 segundos, quase três vezes menos do que Zucco. Com quatro partidos na coligação, o emedebista não conseguiu repetir a união de forças que integraram a base de sustentação do governo Eduardo Leite, o que reduziu seu tempo de propaganda.

Já Marcelo Maranata, amparado apenas na federação PSDB/Cidadania, terá 31 segundos. Rejane de Oliveira, pré-candidata do PSTU, não terá propaganda de rádio e TV, pois o partido não elegeu nenhum deputado federal em 2022.

Os programas eleitorais começam a ser exibidos em 28 de agosto, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras. Serão dois blocos de nove minutos para os candidatos a governador, às 7h e às 12h no rádio, e às 13h e às 20h30min na TV.

Na sequência, serão mais sete minutos para os postulantes ao Senado e nove minutos para quem concorre a deputado estadual. As terças, quintas e sábados são destinadas aos candidatos à Presidência da República e a deputado federal.

Além dos programas, Gabriel, Juliana, Zucco e Maranata também têm direito a comerciais pulverizados durante o dia. Da mesma forma que nos blocos, Zucco concentra a maior parte do tempo, com 11 inserções de 30 segundos cada. Juliana deverá ter seis spots e, Gabriel, quatro. Maranata terá apenas um comercial de 30 segundos.