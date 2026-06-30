Confira o tempo que os candidatos ao governo do RS terão na propaganda de rádio e TV

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Programas eleitorais começam a ser exibidos em 28 de agosto, em dois blocos durante o dia

Fábio Schaffner

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