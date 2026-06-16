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Ainda sem maioria de suplentes definida, pré-candidatos ao Senado preparam campanha e afinam discurso

Postulantes às duas vagas em disputa na eleição de outubro participam de eventos e têm agenda atrelada aos respectivos pré-candidatos ao governo do RS

Fábio Schaffner

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