Eleições

Corrida ao Piratini
Notícia

A quatro meses da eleição, pré-candidatos ao governo do RS participam de encontros, reorganizam estratégias e priorizam Interior

Apesar do entendimento unânime de que os movimentos eleitorais começaram cedo, aceleração serviu para demarcação de território 

Fábio Schaffner

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS