Quem é Pilili, mascote do TSE para as eleições 2026

Evento de lançamento da mascote Pilili ocorreu na segunda-feira. Luiz Roberto / Secom/TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou a mascote das eleições de 2026, a Pilili. A apresentação da personagem foi feita na segunda-feira (4), durante um evento que celebrou os 30 anos da urna eletrônica.

"Inspirada na urna eletrônica, a mascote será a porta-voz da Justiça Eleitoral. Imparcial e aguerrida, estará nas campanhas em defesa do voto e da escolha consciente. Para ela, agora é o grande momento: é a festa democrática", define o TSE.

De acordo com o tribunal, a mascote está sendo desenvolvida desde 2023 e deve ser usada em campanhas em diferentes mídias e formatos, como animações, vídeos educativos, tutoriais e conteúdo para redes sociais, além de ilustrações para posts estáticos, infográficos e materiais impressos.

"Sem gênero definido, pois nasceu da inspiração de uma máquina, a mascote representa a neutralidade, sem estereótipos. O nome Pilili é uma onomatopeia do som emitido pela urna eletrônica, conhecido ao longo das últimas eleições brasileiras", explica o TSE.