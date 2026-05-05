Pesquisa RealTime Big Data: Lula empata com Flávio, Caiado e Zema no segundo turno

Pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta terça-feira (5), mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empatado tecnicamente com diferentes possíveis adversários em simulações de segundo turno da eleição presidencial. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.
Lula x Flávio Bolsonaro
No cenário contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente, com 44%, ante 43% do petista.
Entre março e maio, Flávio subiu de 41% para 44% nas intenções de voto, enquanto Lula variou de 42% para 43%. Com isso, os dois permanecem tecnicamente empatados, dentro da margem de erro.
- Flávio Bolsonaro (PL) — 44%
- Lula (PT) — 43%
- Nulo/branco — 7%
- Não sabe/não respondeu — 6%
O levantamento mostra ainda que 7% dos entrevistados afirmam que votariam em branco ou nulo, enquanto 6% não souberam ou não responderam.
Os dados correspondem ao resultado da pesquisa estimulada — quando uma lista com as opções é apresentada para os entrevistados.
A pesquisa ouviu 2 mil eleitores em todo o território nacional entre os dias 2 e 4 de maio de 2026. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03627/2026.
Outros cenários
De acordo com o instituto, o atual presidente também aparece empatado tecnicamente com o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD).
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT) — 43%
- Ronaldo Caiado (PSD) — 42%
- Nulo/branco — 9%
- Não sabe/não respondeu — 6%
Lula também empata com o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), por 43% a 39% — neste caso, no limite da margem de erro.
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT) — 43%
- Romeu Zema (Novo) — 39%
- Nulo/branco — 11%
- Não sabe/não respondeu - 7%
Incluído pela primeira vez no levantamento, o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) consegue igualar Lula no segundo turno, ambos com 43% das intenções de voto.
Lula x Ciro
- Lula (PT) — 43%
- Ciro Gomes (PSDB) — 43%
- Nulo/branco — 8%
- Não sabe/não respondeu — 6%
Após convite de Aécio Neves (PSDB), Ciro afirmou que decidirá até a primeira quinzena deste mês se disputará a Presidência da República ou o governo do Ceará.
Primeiro turno
Sem Ciro Gomes
No cenário sem Ciro Gomes, o presidente Lula lidera com 40% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 34%.
- Lula: 40%
- Flávio Bolsonaro: 34%
- Caiado: 5%
- Zema: 4%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Augusto Cury (Avante): 1%
- Aldo Rebelo (DC): 1%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%.
- Brancos e nulos: 6%,
- Não souberam ou não responderam: 5%
Com Ciro Gomes
Quando Ciro é incluído na disputa, Lula registra 38%, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 33%.
- Lula: 38%
- Flávio Bolsonaro: 33%
- Ciro Gomes: 4%
- Caiado: 4%
- Zema: 4%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Augusto Cury (Avante): 1%
- Aldo Rebelo (DC): 1%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%.
- Brancos e nulos: 6%,
- Não souberam ou não responderam: 5%
Perfil
Lula tem melhor desempenho entre mulheres, eleitores com mais de 60 anos, pessoas com renda de até dois salários mínimos, católicos e moradores do Nordeste.
Flávio, por sua vez, registra seus melhores índices entre evangélicos, eleitores da Região Sul e pessoas com renda superior a cinco salários mínimos.
Rejeição
O presidente Lula aparece como o nome mais rejeitado pelos eleitores entrevistados, com 44%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 41%. Em patamar mais baixo, aparecem Ciro (5%), Zema (4%), Caiado (2%) e Cabo Daciolo (2%).