Pesquisa RealTime Big Data: Lula empata com Flávio, Caiado e Zema no segundo turno

Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Montagem de Fabio Rodrigues-Pozzebom/Edilson Rodrigues/Camila Hermes/Antonio Machado / Agência Brasil/Agência Senado/Agência RBS/Divulgação

Pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta terça-feira (5), mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empatado tecnicamente com diferentes possíveis adversários em simulações de segundo turno da eleição presidencial. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Lula x Flávio Bolsonaro

No cenário contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente, com 44%, ante 43% do petista.

Entre março e maio, Flávio subiu de 41% para 44% nas intenções de voto, enquanto Lula variou de 42% para 43%. Com isso, os dois permanecem tecnicamente empatados, dentro da margem de erro.

Flávio Bolsonaro (PL) — 44%

Lula (PT) — 43%

Nulo/branco — 7%

Não sabe/não respondeu — 6%

O levantamento mostra ainda que 7% dos entrevistados afirmam que votariam em branco ou nulo, enquanto 6% não souberam ou não responderam.

Os dados correspondem ao resultado da pesquisa estimulada — quando uma lista com as opções é apresentada para os entrevistados.

A pesquisa ouviu 2 mil eleitores em todo o território nacional entre os dias 2 e 4 de maio de 2026. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03627/2026.

Outros cenários

De acordo com o instituto, o atual presidente também aparece empatado tecnicamente com o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD).

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT) — 43%

Ronaldo Caiado (PSD) — 42%

Nulo/branco — 9%

Não sabe/não respondeu — 6%

Lula também empata com o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), por 43% a 39% — neste caso, no limite da margem de erro.

Lula x Romeu Zema

Lula (PT) — 43%

Romeu Zema (Novo) — 39%

Nulo/branco — 11%

Não sabe/não respondeu - 7%

Incluído pela primeira vez no levantamento, o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) consegue igualar Lula no segundo turno, ambos com 43% das intenções de voto.

Lula x Ciro

Lula (PT) — 43%

Ciro Gomes (PSDB) — 43%

Nulo/branco — 8%

Não sabe/não respondeu — 6%

Após convite de Aécio Neves (PSDB), Ciro afirmou que decidirá até a primeira quinzena deste mês se disputará a Presidência da República ou o governo do Ceará.

Primeiro turno

Sem Ciro Gomes

No cenário sem Ciro Gomes, o presidente Lula lidera com 40% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 34%.

Lula: 40%

Flávio Bolsonaro: 34%

Caiado: 5%

Zema: 4%

Renan Santos (Missão): 3%

Augusto Cury (Avante): 1%

Aldo Rebelo (DC): 1%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%.

Brancos e nulos: 6%,

Não souberam ou não responderam: 5%

Com Ciro Gomes

Quando Ciro é incluído na disputa, Lula registra 38%, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 33%.

Lula: 38%

Flávio Bolsonaro: 33%

Ciro Gomes: 4%

Caiado: 4%

Zema: 4%

Renan Santos (Missão): 3%

Augusto Cury (Avante): 1%

Aldo Rebelo (DC): 1%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%.

Brancos e nulos: 6%,

Não souberam ou não responderam: 5%

Perfil

Lula tem melhor desempenho entre mulheres, eleitores com mais de 60 anos, pessoas com renda de até dois salários mínimos, católicos e moradores do Nordeste.

Flávio, por sua vez, registra seus melhores índices entre evangélicos, eleitores da Região Sul e pessoas com renda superior a cinco salários mínimos.

Rejeição