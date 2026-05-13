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Pesquisa Quaest: Lula tem 42% e Flávio Bolsonaro 41% das intenções de voto no segundo turno

No primeiro turno o atual presidente lidera com 39%. O pré-candidato do PL tem 33%

Zero Hora

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