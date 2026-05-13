Pesquisa Quaest: Lula tem 42% e Flávio Bolsonaro 41% das intenções de voto no segundo turno

Lula e Flávio Bolsonaro são pré-candidatos à Presidência da República. Fabio Rodrigues-Pozzebom,Agência Brasil / Evaristo Sa,AFP / Divulgação

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (13) aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro estão tecnicamente empatados em um eventual segundo turno na disputa pela Presidência da República nas eleições de outubro. Lula tem 42% das intenções de voto, contra 41% de Flávio. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

No levantamento anterior, de 15 de abril, era Flávio quem aparecia na frente. O senador tinha 42% das intenções de voto, contra 40% do pré-candidato à reeleição. Em março, eles estavam numericamente empatados, com 41% cada.

A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas, com 16 anos ou mais, entre os dias 8 e 11 de maio. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O registro da pesquisa no TSE é BR-03598/2026.

Primeiro turno

A pesquisa apontou ainda que no primeiro turno o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera, com 39% das intenções de voto, seguido de Flávio Bolsonaro (PL), que tem 33%. Depois deles, aparece Ronaldo Caiado (PSD), com 4%.

Lula (PT): 39% (eram 37% em abril)

Flávio Bolsonaro (PL): 33% (eram 32%)

Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 6%)

Romeu Zema (Novo): 4% (eram 3%)

Renan Santos (Missão): 2% (eram 2%)

Augusto Cury (Avante): 1% (eram 2%)

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1% (era 1%)

Samara Martins (UP): 1% (era 1%)

Aldo Rebelo (DC): 0% (não pontuou na pesquisa anterior)

Hertz Dias (PSTU): 0% (não estava na pesquisa anterior)

Indecisos: 5%

Branco/nulo/não vai votar: 10%

Segundo turno

Além da disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, a Quaest também apresentou aos eleitores simulações de segundo turno envolvendo outros pré-candidatos. Confira abaixo os cenários:

Lula x Flávio

Lula: 42% (eram 40% em abril e 41% em março)

42% (eram 40% em abril e 41% em março) Flávio Bolsonaro: 41% (eram 42% em abril e 41% em março)

41% (eram 42% em abril e 41% em março) Indecisos: 3% (eram 2% em abril e em março)

3% (eram 2% em abril e em março) Branco/nulo/não vai votar: 14% (eram 16% em abril e em março)

Lula x Romeu Zema

Lula: 44% (eram 43% em abril e 44% em março)

44% (eram 43% em abril e 44% em março) Romeu Zema: 37% (eram 36% em abril e 34% em março)

37% (eram 36% em abril e 34% em março) Indecisos: 4% (eram 4% em abril e em março)

4% (eram 4% em abril e em março) Branco/nulo/não vai votar: 15% (eram 17% em abril e 19% em março)

Lula x Ronaldo Caiado

Lula: 44% (eram 43% em abril e 44% em março)

44% (eram 43% em abril e 44% em março) Ronaldo Caiado: 35% (eram 35% em abril e 32% em março)

35% (eram 35% em abril e 32% em março) Indecisos: 4% (eram 4% em abril e 3% em março)

4% (eram 4% em abril e 3% em março) Branco/nulo/não vai votar: 17% (eram 18% em abril e 21% em março)

Lula x Renan Santos

Lula: 45% (eram 44% em abril e em março)

45% (eram 44% em abril e em março) Renan Santos: 28% (eram 24% em abril e em março)

28% (eram 24% em abril e em março) Indecisos: 5% (eram 5% em abril e 3% em março )

5% (eram 5% em abril e 3% em março ) Branco/nulo/não vai votar: 22% (eram 27% em abril e 30% em março)

Buscas no Google Trends

Pesquisa Quaest esteve os destaques do Google nesta quarta-feia (13). Google Trends / Reprodução