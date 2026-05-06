Pesquisa Meio/Ideia mostra cenário atualizado da corrida ao Palácio do Planalto

Lula é pré-candidato à reeleição pelo PT; Flávio Bolsonaro deve disputar pelo PL. Fabio Rodrigues-Pozzebom,Agência Brasil / Evaristo Sa,AFP / Divulgação

Pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira (6) mostra que caiu a distância entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno.

Nas intenções de voto para o segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece em primeiro lugar. Mas ambos estão empatados dentro da margem de erro.

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Intenção de voto estimulada, 1º turno:

Lula (PT): 40%

40% Flávio Bolsonaro (PL): 36%

36% Ronaldo Caiado (PSD): 5,6%

5,6% Romeu Zema (Novo): 3%

3% Ciro Gomes (PSDB): 2,3%

2,3% Augusto Cury (Avante): 1,5%

1,5% Renan Santos (Missão): 1,4%

1,4% Aldo Rebelo (DC): 0,8%

0,8% Cabo Daciolo (Mobiliza): 0,3%

0,3% Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO) e Samara Martins (UP): 0%

Ninguém/Branco/Nulo: 3,7%

3,7% Não sabe: 5,4%

A pesquisa Meio/Ideia foi realizada entre 1º a 5 de maio e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-05356/2026. O levantamento realizou 1,5 mil entrevistas em todo o Brasil.

O intervalo de confiança é de 95%. Devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar de 99% a 101%. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

2º turno

A pesquisa Meio/Ideia também testou diferentes cenários de segundo turno.

Lula x Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro (PL) : 45,3%

: 45,3% Lula (PT): 44,7%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT) : 44,7%

: 44,7% Ronaldo Caiado (PSD): 40%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT) : 44%

: 44% Romeu Zema (Novo): 39%

Série de pesquisas

A pesquisa Meio/Ideia vem levantando cenários na disputa presidencial desde janeiro. No início do ano, foram testados os nomes de Lula e Flávio Bolsonaro, além de Michelle Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, na época ainda cogitados como possíveis pré-candidatos.

O segundo levantamento, realizado entre janeiro e fevereiro, mostrou Lula com 39,5%, contra 33% de Flávio, 6% de Zema e 5,1% de Caiado.

No levantamento realizado em março, Lula marcava 40,3%; Flávio, 35%; e Caiado, 5,5%.