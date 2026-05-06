Pesquisa Meio/Ideia mostra cenário atualizado da corrida ao Palácio do Planalto

Pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira (6) mostra que caiu a distância entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno.
Nas intenções de voto para o segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece em primeiro lugar. Mas ambos estão empatados dentro da margem de erro.
Intenção de voto estimulada, 1º turno:
- Lula (PT): 40%
- Flávio Bolsonaro (PL): 36%
- Ronaldo Caiado (PSD): 5,6%
- Romeu Zema (Novo): 3%
- Ciro Gomes (PSDB): 2,3%
- Augusto Cury (Avante): 1,5%
- Renan Santos (Missão): 1,4%
- Aldo Rebelo (DC): 0,8%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 0,3%
- Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO) e Samara Martins (UP): 0%
- Ninguém/Branco/Nulo: 3,7%
- Não sabe: 5,4%
A pesquisa Meio/Ideia foi realizada entre 1º a 5 de maio e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-05356/2026. O levantamento realizou 1,5 mil entrevistas em todo o Brasil.
O intervalo de confiança é de 95%. Devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar de 99% a 101%. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.
2º turno
A pesquisa Meio/Ideia também testou diferentes cenários de segundo turno.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Flávio Bolsonaro (PL): 45,3%
- Lula (PT): 44,7%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 44,7%
- Ronaldo Caiado (PSD): 40%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 44%
- Romeu Zema (Novo): 39%
Série de pesquisas
A pesquisa Meio/Ideia vem levantando cenários na disputa presidencial desde janeiro. No início do ano, foram testados os nomes de Lula e Flávio Bolsonaro, além de Michelle Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, na época ainda cogitados como possíveis pré-candidatos.
O segundo levantamento, realizado entre janeiro e fevereiro, mostrou Lula com 39,5%, contra 33% de Flávio, 6% de Zema e 5,1% de Caiado.
No levantamento realizado em março, Lula marcava 40,3%; Flávio, 35%; e Caiado, 5,5%.
A última pesquisa, de abril, anotava Lula com 40,4%, Flávio Bolsonaro com 37% e Ronaldo Caiado com 6,5%.