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Pesquisa Meio/Ideia mostra cenário atualizado da corrida ao Palácio do Planalto

Levantamento é o quinto divulgado pelo instituto neste ano e testou os nomes de Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Ciro Gomes (PSDB)

Zero Hora

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