Pesquisa Meio/Ideia mostra cenário atualizado da corrida à Presidência da República

Pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quinta-feira (28) mostra uma queda nas intenções de votos do senador Flávio Bolsonaro (PL) após o vazamento de conversas entre o pré-candidato à Presidência da República e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
No primeiro turno, no cenário estimulado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu sete pontos de vantagem, indo de 40% na pesquisa anterior para 38,5%, enquanto Flávio passou de 36% para 31,5%.
Já no segundo turno, na última pesquisa, Flávio Bolsonaro liderava o confronto direto com Lula por 45,3% contra 44,7%. Agora, três semanas depois, a situação se inverteu: Lula foi para 46,5% e Flávio recuou para 41,4%.
Conforme o levantamento, a queda de Flávio foi maior em três grupos: entre os jovens, na centro-direita e nos que ganham mais de cinco salários mínimos.
"Os jovens e os moderados de direita são fundamentais num segundo turno apertado. Os brasileiros de maior renda são onde está a briga com Lula", diz Pedro Doria, diretor de Jornalismo do Meio.
Intenção de voto estimulada, primeiro turno - cenário 1:
- Lula (PT): 38,5%
- Flávio Bolsonaro (PL): 31,5%
- Ronaldo Caiado (PSD): 5,5%
- Romeu Zema (Novo): 2,4%
- Renan Santos (Missão): 2,1%
- Ninguém/branco/nulo: 5,1%
- Não sabe: 10,5%
- Outros: 4,4%
Intenção de voto estimulada, primeiro turno - cenário 2:
- Lula (PT): 38%
- Michelle Bolsonaro (PL): 29,6%
- Ronaldo Caiado (PSD): 6,2%
- Romeu Zema (Novo): 3,8%
- Renan Santos (Missão): 2,1%
- Augusto Cury (Avante): 1,8%
- Ninguém/branco/nulo: 6,9%
- Não sabe: 8,6%
- Outros: 2,9%
A pesquisa Meio/Ideia foi realizada por telefone, entre 23 e 27 de maio, e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-02918/2026. O levantamento realizou 1,5 mil entrevistas em todo o Brasil.
O intervalo de confiança é de 95%. Devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar de 99% a 101%. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.
Cenários de segundo turno
A pesquisa Meio/Ideia também testou diferentes cenários de segundo turno.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 46,5% (eram 44,7%)
- Flávio Bolsonaro (PL): 41,4% (eram 45,3%)
- Branco/nulo: 7,1%
- Não sabe: 5,1%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 46% (eram 44,7%)
- Ronaldo Caiado (PSD): 40% (eram 40%)
- Branco/nulo: 7%
- Não sabe: 7%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 46% (eram 44%)
- Romeu Zema (Novo): 37% (eram 39%)
- Branco/nulo: 9%
- Não sabe: 8%
Série de pesquisas
A pesquisa Meio/Ideia vem levantando cenários na disputa presidencial desde janeiro. No início do ano, foram testados os nomes de Lula e Flávio Bolsonaro, além de Michelle Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, na época ainda cogitados como possíveis pré-candidatos.
O segundo levantamento, realizado entre janeiro e fevereiro, mostrou Lula com 39,5%, contra 33% de Flávio, 6% de Zema e 5,1% de Caiado.
No levantamento realizado em março, Lula marcava 40,3%; Flávio, 35%; e Caiado, 5,5%.
A pesquisa de abril anotava Lula com 40,4%, Flávio Bolsonaro com 37% e Ronaldo Caiado com 6,5%.
Já o último levantamento mostrava Lula com 40%, Flávio com 36% e Caiado com 5,6%.
Pesquisa eleitoral
O Grupo RBS não faz pesquisas eleitorais nem divulga levantamentos encomendados por partidos, candidatos ou governos. Para atender ao interesse de seu público, os veículos do grupo somente contratam e divulgam resultados de institutos reconhecidos. Em 2026, contratou a Quaest, empresa de consultoria e pesquisa que reúne tecnologia e inteligência de dados, para realizar sondagens sobre a intenção de voto para o governo do Rio Grande do Sul, Senado Federal e também recortes locais da disputa pela Presidência da República. Fundada em 2016, a Quaest tem sede em Belo Horizonte.