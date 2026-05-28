Pesquisa Meio/Ideia mostra cenário atualizado da corrida à Presidência da República

Lula é pré-candidato à reeleição pelo PT; Flávio Bolsonaro deve disputar pelo PL. Fabio Rodrigues-Pozzebom,Agência Brasil / Evaristo Sa,AFP / Divulgação

Pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quinta-feira (28) mostra uma queda nas intenções de votos do senador Flávio Bolsonaro (PL) após o vazamento de conversas entre o pré-candidato à Presidência da República e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

No primeiro turno, no cenário estimulado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu sete pontos de vantagem, indo de 40% na pesquisa anterior para 38,5%, enquanto Flávio passou de 36% para 31,5%.

Já no segundo turno, na última pesquisa, Flávio Bolsonaro liderava o confronto direto com Lula por 45,3% contra 44,7%. Agora, três semanas depois, a situação se inverteu: Lula foi para 46,5% e Flávio recuou para 41,4%.

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Conforme o levantamento, a queda de Flávio foi maior em três grupos: entre os jovens, na centro-direita e nos que ganham mais de cinco salários mínimos.

"Os jovens e os moderados de direita são fundamentais num segundo turno apertado. Os brasileiros de maior renda são onde está a briga com Lula", diz Pedro Doria, diretor de Jornalismo do Meio.

Intenção de voto estimulada, primeiro turno - cenário 1:

Lula (PT): 38,5%

38,5% Flávio Bolsonaro (PL): 31,5%

31,5% Ronaldo Caiado (PSD): 5,5%

5,5% Romeu Zema (Novo): 2,4%

2,4% Renan Santos (Missão): 2,1%

2,1% Ninguém/branco/nulo: 5,1%

5,1% Não sabe: 10,5%

10,5% Outros: 4,4%

Intenção de voto estimulada, primeiro turno - cenário 2:

Lula (PT): 38%

38% Michelle Bolsonaro (PL): 29,6%

29,6% Ronaldo Caiado (PSD): 6,2%

6,2% Romeu Zema (Novo): 3,8%

3,8% Renan Santos (Missão): 2,1%

2,1% Augusto Cury (Avante): 1,8%

1,8% Ninguém/branco/nulo: 6,9%

6,9% Não sabe: 8,6%

8,6% Outros: 2,9%

A pesquisa Meio/Ideia foi realizada por telefone, entre 23 e 27 de maio, e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-02918/2026. O levantamento realizou 1,5 mil entrevistas em todo o Brasil.

O intervalo de confiança é de 95%. Devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar de 99% a 101%. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Cenários de segundo turno

A pesquisa Meio/Ideia também testou diferentes cenários de segundo turno.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT) : 46,5% (eram 44,7%)

: 46,5% (eram 44,7%) Flávio Bolsonaro (PL) : 41,4% (eram 45,3%)

: 41,4% (eram 45,3%) Branco/nulo: 7,1%

Não sabe: 5,1%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT) : 46% (eram 44,7%)

: 46% (eram 44,7%) Ronaldo Caiado (PSD) : 40% (eram 40%)

: 40% (eram 40%) Branco/nulo: 7%

Não sabe: 7%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT) : 46% (eram 44%)

: 46% (eram 44%) Romeu Zema (Novo) : 37% (eram 39%)

: 37% (eram 39%) Branco/nulo: 9%

Não sabe: 8%

Série de pesquisas

A pesquisa Meio/Ideia vem levantando cenários na disputa presidencial desde janeiro. No início do ano, foram testados os nomes de Lula e Flávio Bolsonaro, além de Michelle Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, na época ainda cogitados como possíveis pré-candidatos.

O segundo levantamento, realizado entre janeiro e fevereiro, mostrou Lula com 39,5%, contra 33% de Flávio, 6% de Zema e 5,1% de Caiado.

No levantamento realizado em março, Lula marcava 40,3%; Flávio, 35%; e Caiado, 5,5%.

A pesquisa de abril anotava Lula com 40,4%, Flávio Bolsonaro com 37% e Ronaldo Caiado com 6,5%.

Já o último levantamento mostrava Lula com 40%, Flávio com 36% e Caiado com 5,6%.

Pesquisa eleitoral O Grupo RBS não faz pesquisas eleitorais nem divulga levantamentos encomendados por partidos, candidatos ou governos. Para atender ao interesse de seu público, os veículos do grupo somente contratam e divulgam resultados de institutos reconhecidos. Em 2026, contratou a Quaest, empresa de consultoria e pesquisa que reúne tecnologia e inteligência de dados, para realizar sondagens sobre a intenção de voto para o governo do Rio Grande do Sul, Senado Federal e também recortes locais da disputa pela Presidência da República. Fundada em 2016, a Quaest tem sede em Belo Horizonte.