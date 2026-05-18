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Entrevista na Gaúcha
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"O regime tem que ser mudado para semipresidencialista", diz Augusto Cury, pré-candidato à Presidência 

Escritor propõe que a gestão do país passe para um primeiro-ministro definido pelo Congresso, além de alterações no Judiciário e da criação de um ministério de robótica e IA

Zero Hora

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