"O regime tem que ser mudado para semipresidencialista", diz Augusto Cury, pré-candidato à Presidência 

Pré-candidato esteve ao vivo por telefone no "Gaúcha Atualidade". Reprodução / Youtube GZH

O escritor e pré-candidato à Presidência da República Augusto Cury defendeu, em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, na manhã desta segunda-feira (18), uma mudança no sistema de governo do Brasil, passando a gestão do país a um primeiro-ministro definido pelo Congresso.

— Eu não tenho dúvida que o regime tem que ser mudado para semipresidencialista, onde o Congresso assumiria a responsabilidade de chancelar um primeiro-ministro e esse primeiro-ministro cuidaria do dia a dia da gestão do país. E se ele for ineficiente, se ele for incapaz ou corrupto, ele cai fora sem necessidade de um impeachment, para não ter traumas como já tivemos — detalhou o escritor.

Cury é o terceiro pré-candidato à Presidência a ser entrevistado no Gaúcha Atualidade. O programa já ouviu Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), e solicitou entrevista com os demais pré-candidatos já anunciados.

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Entre outras propostas mencionadas para caso seja eleito, Cury elencou mudanças no Supremo Tribunal Federal (STF), criação de um projeto de telemedicina para redução de filas no Sistema Único de Saúde (SUS) e implementação de escolas em tempo integral com aulas de empreendedorismo, oratória e gestão financeira. Também mencionou a criação de um ministério de robótica e inteligência artificial para "melhorar a produtividade de todos os setores".

Assista à íntegra da entrevista com Augusto Cury