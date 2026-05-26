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Entrevista na Gaúcha
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"Naturalmente, vou tirar mais votos do Flávio Bolsonaro", diz Renan Santos, pré-candidato à presidência

Músico, escritor e empresário aposta no eleitorado jovem e no discurso empresarial, defende a exploração das terra raras, uso de IA na saúde e tem El Salvador como modelo para a questão da segurança pública

Paulo Rocha

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