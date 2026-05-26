"Naturalmente, vou tirar mais votos do Flávio Bolsonaro", diz Renan Santos, pré-candidato à presidência

O pré-candidato à Presidência da República, Renan Santos (Missão) afirmou nesta terça-feira (26) que espera conseguir tirar votos de Flávio Bolsonaro (PL) na corrida presidencial e classificou como "cômicas" as mais recentes notícias envolvendo a relação do senador com o banqueiro Daniel Vorcaro. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, o pré-candidato do Missão também buscou reforçar o descolamento da agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

— A minha força está justamente em conseguir tirar voto dos dois. Naturalmente, vou tirar mais votos do Flávio (Bolsonaro). As notícias sobre o Flávio são tão cômicas, para colocar assim, que até se esquecem da crise de modelo do petismo — disse Renan Santos.

Músico, escritor e empresário, Renan Santos destacou ainda a sua trajetória como um dos fundadores do Movimento Brasil Livre (MBL), que atuou em prol do impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT). Buscando se credenciar com uma terceira via e se afastar da polaridade política, também criticou o bolsonarismo.

— Nos manifestamos à época de 2018 pela prisão de Lula e em apoio à Operação Lava-Jato. E fomos oposição ao Bolsonaro durante o mandato dele — frisou Renan.

IA e o Sistema Único de Saúde

Aos 42 anos, Renan Santos aposta no eleitorado jovem e no discurso empresarial, colocando-se como um candidato "disruptivo". Para isso, defende a exploração de terras raras no Brasil e a adoção da inteligência artificial no Sistema Único de Saúde (SUS).

— A ideia é ter um prontuário único, de ter um "machine learning" e trabalhar a prevenção para que você evite que a pessoa vá para a mesa de cirurgia. Para que a pessoa tenha um tratamento com uma doença crônica que é evitável e, no longo prazo, isso diminua os gastos que você tem no sistema único — defende Renan.

El Salvador como modelo

Entre as nações que citou como fontes de inspiração para modernizar a gestão com o uso de inteligência artificial, Renan citou Reino Unido, China e El Salvador. O país da América Central também foi citado como exemplo na área da segurança pública, onde o presidente Nayib Bukele vem adotando uma guerra contra facções criminosas, mas gerando críticas pelo impacto nos direitos humanos.

— O modelo de El Salvador é bem cabível aqui, salvo uma ou outra alteração. Precisamos fazer o enquadramento de membros de facções criminosas como pessoas que terão atenção especial em um direito diferente. Inclusive, o próprio governo Lula já passou agora uma legislação no Congresso que já começa a fazer esse enquadramento especial — afirmou Renan Santos.

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