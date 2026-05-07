Não regularizou o título de eleitor a tempo? Veja o que fazer agora

Título poderá ser regularizado apenas após o segundo turno das eleições. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O prazo para regularizar o título de eleitor terminou na quarta-feira (6). Eleitores que não estão em dia com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) poderão ter o documento cancelado.

Com o documento em situação irregular, o cidadão fica impedido de votar e impossibilitado de acessar uma série de serviços, como emissão de passaporte, regularização de CPF, participação em programas sociais do governo e posse em cargos públicos.

Aqueles que estão com o título suspenso por condenações criminais ou por improbidade administrativa em processos com trânsito em julgado e acabaram perdendo o prazo de regularização, também ficam impedidos.

As irregularidades poderão ser resolvidas em novembro, após o término do segundo turno das eleições.

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Quando o título de eleitor pode ser cancelado

O cidadão tem o título cancelado quando não participa de três eleições consecutivas e não justifica as ausências nem o pagamento das multas.

Neste caso, a Justiça Eleitoral considera que cada turno de um pleito é uma eleição. Ou seja, se em um mesmo ano o eleitor não compareceu no primeiro e segundo turnos, são duas ausências contabilizadas.

Como saber se o título de eleitor está irregular

A consulta é gratuita e pode ser feita online, pelo site da Justiça Eleitoral. Para isso, basta informar o número do CPF e verificar o que consta no sistema.

Fechamento dos cartórios eleitorais

De acordo com o art. 91 da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), nenhum requerimento de inscrição ou transferência eleitoral pode ser recebido nos 150 dias anteriores à data da eleição.

A partir desta quinta-feira (7), o cadastro eleitoral será fechado em todas as unidades da Justiça Eleitoral e no atendimento on-line, permanecendo assim até novembro de 2026.