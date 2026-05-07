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Não regularizou o título de eleitor a tempo? Veja o que fazer agora

Quem perdeu o prazo pode ficar impossibilitado de acessar uma série de serviços, como emissão de passaportes e participação em programas do governo

Zero Hora

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Agência Brasil

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