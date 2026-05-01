Mutirão regulariza títulos de eleitor no feriado e no fim de semana; saiba quem precisa ir ao cartório

Isadora Garcia / Grupo RBS

Um mutirão ocorre nos cartórios eleitorais de todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (1º), sábado (2) e domingo (3). Nestes três dias, o atendimento ocorre do meio-dia às 17h.

A iniciativa tem como objetivo atender, principalmente, eleitores que não conseguem comparecer aos cartórios eleitorais em horário comercial e precisam regularizar ou fazer o título de eleitor.

Este é o fim de semana anterior ao fechamento do cadastro eleitoral, marcado para 6 de maio. Depois desta data, não será possível realizar alterações até as eleições de outubro.

Em Porto Alegre, um grande público se dirigiu à Central de Atendimento ao Eleitor (CAE), na Rua Siqueira Campos, ainda pela manhã. A fila dobrava para a Rua General João Manoel e chegava até à Sete de Setembro. Uma confusão com o horário de abertura da unidade fez com que alguns eleitores chegassem antes e tivessem de aguardar mais tempo. Às 11h47min, a central abriu as portas e iniciou o atendimento.

A chefe da unidade, Tânia Marra, explicou que, na CAE, houve a possibilidade de agendamento prévio, mas que as vagas já terminaram. De todo modo, quem chega sem agendamento também é atendido.

Quem precisa ir a um cartório eleitoral agora?

Segundo Tânia, com a proximidade do prazo de 6 de maio, as pessoas começam a ficar mais preocupadas e as filas vão aumentando. Porém, independente da região do Estado, nem todo mundo precisa fazer alteração no título agora.

— Quem votou em 2024 tem o direito garantido de votar em 2026. Se votou em 2024, está tudo certo e não precisa ir a um cartório agora. E a biometria ainda não é obrigatória. Nós incentivamos, mas ela ainda não é obrigatória — reforça.

Portanto, precisam ir a um cartório eleitoral agora:

quem tem 18 anos ou mais e ainda não tem título de eleitor

quem está com o título cancelado. Isso acontece quando o eleitor não comparece a três eleições consecutivas sem justificar as ausências e pagar as multas

O que acontece se o título de eleitor está cancelado?

Eleitores com o título cancelado enfrentam restrições, como impedimento na emissão de passaporte, dificuldades para matrícula em universidades e posse em concursos públicos, assim como rebaixamento da conta gov.br, o que prejudica o acesso a benefícios como o Bolsa Família e a serviços do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Para ser atendido, o eleitor pode comparecer a qualquer cartório eleitoral, com um documento oficial com foto. Não é necessário agendamento prévio.

Em Porto Alegre, nos dias 4, 5 e 6 de maio, a CAE abrirá das 8h às 18h. A distribuição de senhas será na Rua Sete de Setembro e o atendimento na Rua Siqueira Campos.

Como saber se o título está regular?

Não é necessário ir ao cartório para saber se o título de eleitor está regular. É possível identificar a sua situação eleitoral pela internet, no autoatendimento eleitoral do TSE. Clique aqui para acessar.

Alerta para golpe

Os cartórios eleitorais não realizam qualquer tipo de cobrança para serviços de regularização eleitoral. Todos os serviços são gratuitos. É o que tem alertado o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após mensagens falsas circularem indicando a existência de faturas pendentes.