Eleições

Disputa pela Presidência

Lula tem 47% e Flávio Bolsonaro 43% no segundo turno, aponta pesquisa BTG/Nexus

De acordo com a margem de erro do levantamento, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão empatados tecnicamente

Estadão Conteúdo

Geovani Bucci

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS