Lula tem 46,8% e Flávio, 38,1% no segundo turno, diz pesquisa Vox Brasil

O instituto Vox Brasil divulgou, nesta quarta-feira (20), pesquisa sobre a intenção de votos para a Presidência da República nas eleições de outubro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) nos cenários de primeiro e de segundo turno.
A margem de erro do levantamento é de 2,15 pontos percentuais, para mais ou para menos.
Veja os números:
Primeiro turno (estimulada)
- Lula (PT) - 41,5%
- Flávio Bolsonaro (PL) - 32,1%
- Ronaldo Caiado (PSD) - 5,9%
- Romeu Zema (Novo) - 4,1%
- Renan Santos (Missão) - 1,5%
- Augusto Cury (Avante) - 0,3%
- Cabo Daciolo (Mobiliza) - 0,2%
- Aldo Rebelo (DC) - 0,1%
- Brancos/nulos - 4,9%
- Não sabe/não respondeu - 9,4%
Segundo turno
Cenário 1 - Lula x Flávio
- Lula - 46,8%
- Flávio - 38,1%
- Branco/nulo - 8,7%
- Não sabe/não respondeu - 6,4%
Cenário 2 - Lula x Zema
- Lula - 48,5%
- Zema - 36,3%
- Branco/nulo - 8,5%
- Não sabe/não respondeu - 6,7%
Cenário 3 - Lula x Caiado
- Lula - 47,8%
- Caiado - 34,1%
- Branco/nulo - 8,9%
- Não sabe/não respondeu - 9,2%
A pesquisa foi realizada entre os dias 17 e 19 de maio de 2026, com 2,1 mil entrevistas. A margem de erro é de 2,15 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
O levantamento, pago com recursos próprios do instituto, foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-02416/2026.
Pesquisas eleitorais
O Grupo RBS não faz pesquisas eleitorais nem divulga levantamentos encomendados por partidos, candidatos ou governos. Para atender ao interesse de seu público, os veículos do grupo somente contratam e divulgam resultados de institutos reconhecidos. Em 2026, contratou a Quaest, empresa de consultoria e pesquisa que reúne tecnologia e inteligência de dados, para realizar sondagens sobre a intenção de voto para o governo do Rio Grande do Sul, Senado Federal e também recortes locais da disputa pela Presidência da República. Fundada em 2016, a Quaest tem sede em Belo Horizonte.