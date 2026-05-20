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Lula tem 46,8% e Flávio, 38,1% no segundo turno, diz pesquisa Vox Brasil

Presidente e pré-candidato à reeleição também lidera no cenário de primeiro turno; pesquisa ouviu 2,1 mil pessoas entre 17 e 19 de maio

Zero Hora

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