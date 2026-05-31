Eleições

Rio de Janeiro

Lula propõe resgate do verde e amarelo pela esquerda e critica apropriação bolsonarista

Presidente e pré-candidato à reeleição pediu para que apoiadores usem as cores da Seleção durante a Copa do Mundo

Estadão Conteúdo

Por Gabriela da Cunha (Broadcast) e João Soares (Broadcast)

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS