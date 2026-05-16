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Joaquim Barbosa será candidato a presidente pelo DC, diz líder do partido: "A mudança foi feita pelo povo"

Mais cedo, Aldo Rebelo disse que a sua pré-candidatura estava mantida, mas ex-deputado João Caldas disse que participação do ex-ministro se mostrou inviável

Estadão Conteúdo

Marianna Gualter

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS