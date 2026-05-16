Joaquim Barbosa será candidato a presidente pelo DC, diz líder do partido: "A mudança foi feita pelo povo"

Joaquim Barbosa durante palestra em Porto Alegre, em 2015. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O presidente do partido Democracia Cristã (DC), o ex-deputado João Caldas, confirmou ao site Broadcast que o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa se tornou o pré-candidato do partido à Presidência da República, no lugar do ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo.

— A mudança já foi feita pelo povo —disse Caldas à reportagem. Ele destacou que Aldo não pontuou nas pesquisas, e afirmou que, apesar do respeito que mantém por ele, a candidatura do ex-ministro à Presidência não é viável no momento.

Segundo Caldas, o acordo com Aldo era de que ele trabalharia por três meses para ver se a candidatura seria viável.

— Se não se viabilizar, está fora. Isso foi tudo preestabelecido — disse. Nesse ínterim, porém, Joaquim Barbosa se filiou ao DC.

— No meio do caminho apareceu uma pérola, um diamante chamado Joaquim Barbosa.

A informação de que Aldo seria substituído pelo ex-ministro do STF foi inicialmente publicada pelo jornal Folha de S.Paulo. Na tarde deste sábado (16), o ex-ministro da Defesa publicou uma nota no Instagram em que dizia que sua pré-candidatura estava mantida e que a candidatura de Barbosa é uma afronta ao que ele defende como relações políticas apoiadas na transparência e nas decisões democráticas.

Ao Broadcast, o presidente do DC disse que a pré-candidatura de Barbosa já está posta e que o ex-ministro do STF apareceu para "equilibrar as instituições e dar esperança ao Brasil".

— Ele é um brasileiro que representa a todos nós. Estou muito empolgado com essa candidatura — frisou.

O presidente do DC reafirmou que Aldo teve sua oportunidade, mas que não pontuou nas pesquisas depois de meses de exposição.

— Ele não pode reclamar do partido. O partido é uma instituição e tem que olhar para o Brasil, tem que ter responsabilidade. Está claro que o povo já disse "não" para ele para presidente.

Ele ponderou que, se Aldo desejar, o DC poderia apoiá-lo para outros cargos, como senador, deputado ou governador.

— Ele tem opções — enfatizou. — Política se faz com razão e emoção, menos com o fígado. Eu não tenho nada contra o Aldo pessoalmente, tanto que ele passou todos esses meses sendo o candidato do partido, mas não se viabilizou. Aí surge a esperança para o Brasil dentro da democracia, Joaquim Barbosa.