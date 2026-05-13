Eleições

Fique por dentro
Notícia

Guia das Eleições 2026: veja datas, ordem de votação e o que muda

Pleito terá escolha de dois senadores por estado, totalizando seis opções na urna eletrônica; confira os principais prazos da disputa e as regras para o eleitor

Leonardo Martins

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS