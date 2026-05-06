Em pesquisa Quaest para presidente em 10 Estados, Lula e Flávio lideram em cinco cada

Lula e Flávio Bolsonaro lideram as intenções de voto para presidente nas eleições 2026. Fabio Rodrigues-Pozzebom,Agência Brasil / Evaristo Sa,AFP / Divulgação

Divulgada nesta quarta-feira (6), uma pesquisa Quaest mapeou a intenção de voto dos eleitores de 10 Estados brasileiros para a Presidência da República. No Rio Grande do Sul, há empate técnico entre o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e Flávio Bolsonaro (PL).

Foram testados cenários de primeiro turno com cinco pré-candidatos: Lula, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos.

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No geral, o resultado aponta uma divisão regional, com Lula liderando em Estados como Pernambuco, Ceará e Bahia e Flávio Bolsonaro, no Paraná. No Pará, em Minas Gerais, em São Paulo e no Rio de Janeiro, também há um empate técnico entre os candidatos que lideram as pesquisas.

No total, o levantamento ouviu 11.646 pessoas de 16 anos ou mais entre 21 e 28 de abril. O nível de confiança é de 95%. Confira abaixo o número de entrevistados e a margem de erro por Estado.

São Paulo: 1.6850 | Dois pontos porcentuais

Minas Gerais: 1.482 | Três pontos porcentuais

Rio de Janeiro: 1.200 | Três pontos porcentuais

Bahia: 1.200 | Três pontos porcentuais

Paraná: 1.104 | Três pontos porcentuais

Rio Grande do Sul: 1.104 | Três pontos porcentuais

Goiás: 1.104 | Três pontos porcentuais

Pernambuco: 900 | Três pontos porcentuais

Ceará: 1.002 | Três pontos porcentuais

Pará: 900 | Três pontos porcentuais

Resultados por Estado

Rio Grande do Sul

Lula (PT): 29%

Flávio Bolsonaro (PL): 31%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Romeu Zema (Novo): 3%

Renan Santos (Missão): 2%

Outros: 3%

Indecisos: 19%

Branco/nulo/não vai votar: 10%

Pernambuco

Lula (PT): 53%

Flávio Bolsonaro (PL): 19%

Ronaldo Caiado (PSD): 1%

Romeu Zema (Novo): 1%

Renan Santos (Missão): 1%

Outros: 8%

Indecisos: 8%

Branco/nulo/não vai votar: 9%

Ceará

Lula (PT): 50%

Flávio Bolsonaro (PL): 23%

Ronaldo Caiado (PSD): 1%

Romeu Zema (Novo): 2%

Renan Santos (Missão): 1%

Outros: 2%

Indecisos: 9%

Branco/nulo/não vai votar: 12%

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Bahia

Lula (PT): 49%

Flávio Bolsonaro (PL): 19%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Romeu Zema (Novo): 1%

Renan Santos (Missão): 1%

Outros: 4%

Indecisos: 11%

Branco/nulo/não vai votar: 13%

Pará

Lula (PT): 35%

Flávio Bolsonaro (PL): 32%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Romeu Zema (Novo): 1%

Renan Santos (Missão): 2%

Outros: 5%

Indecisos: 14%

Branco/nulo/não vai votar: 9%

Minas Gerais

Lula (PT): 33%

Flávio Bolsonaro (PL): 27%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Romeu Zema (Novo): 11%

Renan Santos (Missão): 1%

Outros: 3%

Indecisos: 8%

Branco/nulo/não vai votar: 15%

São Paulo

Lula (PT): 31%

Flávio Bolsonaro (PL): 34%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Romeu Zema (Novo): 3%

Renan Santos (Missão): 2%

Outros: 5%

Indecisos: 10%

Branco/nulo/não vai votar: 13%

Rio de Janeiro

Lula (PT): 29%

Flávio Bolsonaro (PL): 31%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Romeu Zema (Novo): 2%

Renan Santos (Missão): 1%

Outros: 5%

Indecisos: 13%

Branco/nulo/não vai votar: 17%

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Paraná

Lula (PT): 23%

Flávio Bolsonaro (PL): 38%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Romeu Zema (Novo): 3%

Renan Santos (Missão): 2%

Outros: 7%

Indecisos: 16%

Branco/nulo/não vai votar: 8%

Goiás

Lula (PT): 20%

Flávio Bolsonaro (PL): 25%

Ronaldo Caiado (PSD): 31%

Romeu Zema (Novo): 2%

Renan Santos (Missão): 1%

Outros: 0%

Indecisos: 14%

Branco/nulo/não vai votar: 7%

Veja os dados do segundo turno: