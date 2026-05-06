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Em pesquisa Quaest para presidente em 10 Estados, Lula e Flávio lideram em cinco cada

Levantamento considerou cenários com Lula, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos

Zero Hora

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