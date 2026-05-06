Em pesquisa Quaest para presidente em 10 Estados, Lula e Flávio lideram em cinco cada

Divulgada nesta quarta-feira (6), uma pesquisa Quaest mapeou a intenção de voto dos eleitores de 10 Estados brasileiros para a Presidência da República. No Rio Grande do Sul, há empate técnico entre o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e Flávio Bolsonaro (PL).
Foram testados cenários de primeiro turno com cinco pré-candidatos: Lula, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos.
No geral, o resultado aponta uma divisão regional, com Lula liderando em Estados como Pernambuco, Ceará e Bahia e Flávio Bolsonaro, no Paraná. No Pará, em Minas Gerais, em São Paulo e no Rio de Janeiro, também há um empate técnico entre os candidatos que lideram as pesquisas.
No total, o levantamento ouviu 11.646 pessoas de 16 anos ou mais entre 21 e 28 de abril. O nível de confiança é de 95%. Confira abaixo o número de entrevistados e a margem de erro por Estado.
- São Paulo: 1.6850 | Dois pontos porcentuais
- Minas Gerais: 1.482 | Três pontos porcentuais
- Rio de Janeiro: 1.200 | Três pontos porcentuais
- Bahia: 1.200 | Três pontos porcentuais
- Paraná: 1.104 | Três pontos porcentuais
- Rio Grande do Sul: 1.104 | Três pontos porcentuais
- Goiás: 1.104 | Três pontos porcentuais
- Pernambuco: 900 | Três pontos porcentuais
- Ceará: 1.002 | Três pontos porcentuais
- Pará: 900 | Três pontos porcentuais
Resultados por Estado
Rio Grande do Sul
- Lula (PT): 29%
- Flávio Bolsonaro (PL): 31%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3%
- Romeu Zema (Novo): 3%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Outros: 3%
- Indecisos: 19%
- Branco/nulo/não vai votar: 10%
Pernambuco
- Lula (PT): 53%
- Flávio Bolsonaro (PL): 19%
- Ronaldo Caiado (PSD): 1%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Renan Santos (Missão): 1%
- Outros: 8%
- Indecisos: 8%
- Branco/nulo/não vai votar: 9%
Ceará
- Lula (PT): 50%
- Flávio Bolsonaro (PL): 23%
- Ronaldo Caiado (PSD): 1%
- Romeu Zema (Novo): 2%
- Renan Santos (Missão): 1%
- Outros: 2%
- Indecisos: 9%
- Branco/nulo/não vai votar: 12%
Bahia
- Lula (PT): 49%
- Flávio Bolsonaro (PL): 19%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Renan Santos (Missão): 1%
- Outros: 4%
- Indecisos: 11%
- Branco/nulo/não vai votar: 13%
Pará
- Lula (PT): 35%
- Flávio Bolsonaro (PL): 32%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Outros: 5%
- Indecisos: 14%
- Branco/nulo/não vai votar: 9%
Minas Gerais
- Lula (PT): 33%
- Flávio Bolsonaro (PL): 27%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Romeu Zema (Novo): 11%
- Renan Santos (Missão): 1%
- Outros: 3%
- Indecisos: 8%
- Branco/nulo/não vai votar: 15%
São Paulo
- Lula (PT): 31%
- Flávio Bolsonaro (PL): 34%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Romeu Zema (Novo): 3%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Outros: 5%
- Indecisos: 10%
- Branco/nulo/não vai votar: 13%
Rio de Janeiro
- Lula (PT): 29%
- Flávio Bolsonaro (PL): 31%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Romeu Zema (Novo): 2%
- Renan Santos (Missão): 1%
- Outros: 5%
- Indecisos: 13%
- Branco/nulo/não vai votar: 17%
Paraná
- Lula (PT): 23%
- Flávio Bolsonaro (PL): 38%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3%
- Romeu Zema (Novo): 3%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Outros: 7%
- Indecisos: 16%
- Branco/nulo/não vai votar: 8%
Goiás
- Lula (PT): 20%
- Flávio Bolsonaro (PL): 25%
- Ronaldo Caiado (PSD): 31%
- Romeu Zema (Novo): 2%
- Renan Santos (Missão): 1%
- Outros: 0%
- Indecisos: 14%
- Branco/nulo/não vai votar: 7%