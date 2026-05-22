Datafolha: Lula tem 47% e Flávio, 43% no segundo turno

O instituto Datafolha divulgou nesta sexta-feira (22) nova pesquisa sobre as intenções de voto para o cargo de presidente da República nas eleições de outubro. O levantamento mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) nos cenários de primeiro e de segundo turnos.
A atual pesquisa mostra Lula com 40% das intenções de voto, e Flávio com 31% no primeiro turno. Em cenário de segundo turno, Lula tem 47% e Flávio 43%.
A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre os dias 20 e 22 de maio. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07489/2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.
Primeiro turno
- Lula (PT): 40% (eram 38% em 16 de maio)
- Flávio Bolsonaro (PL): 31% (eram 35%)
- Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 3%)
- Romeu Zema (Novo): 3% (eram 3%)
- Renan Santos (Missão): 3% (eram 2%)
- Samara Martins (UP): 3% (eram 2%)
- Augusto Cury (Avante): 2% (eram 2%)
- Aldo Rebelo (DC): 1% (não estava na pesquisa anterior)
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1% (era 1%)
- Rui Costa Pimenta (PCO): 1% (era 1%)
- Hertz Dias (PSTU): 0% (era 0%)
- Em branco/nulo/nenhum: 9% (eram 9%)
- Não sabe: 3% (eram 3%)
O instituto também fez uma simulação sem Flávio Bolsonaro, e com Michelle Bolsonaro na disputa do primeiro turno:
- Lula (PT): 41%
- Michelle Bolsonaro (PL): 22%
- Romeu Zema (Novo): 6%
- Ronaldo Caiado (PSD): 5%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Samara Martins (UP): 3%
- Aldo Rebelo (DC): %
- Augusto Cury (Avante): 2%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 1%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Em branco/nulo/nenhum: 12%
- Não sabe: 4%
Segundo turno
Cenário 1: Lula x Flávio
- Lula: 47% (eram 45% em 16 de maio)
- Flávio Bolsonaro: 43% (eram 45%)
- Indecisos: 2% (era 1%)
- Branco/nulo/não vai votar: 9% (eram 9%)
Cenário 2: Lula x Caiado
- Lula: 48%
- Ronaldo Caiado: 39%
- Indecisos: 2%
- Branco/nulo/não vai votar: 11%
Cenário 3: Lula x Zema
- Lula: 48%
- Romeu Zema: 39%
- Indecisos: 2%
- Branco/nulo/não vai votar: 11%
Cenário 4: Lula x Michelle
- Lula: 48%
- Michelle: 43%
- Indecisos: 1%
- Branco/nulo/não vai votar: 8%
Na última pesquisa Datafolha, Lula e Flávio apareciam numericamente empatados em um eventual segundo turno. Já em abril, Flávio Bolsonaro aparecia numericamente à frente, com 46%, contra 45% de Lula. O quadro era de empate técnico.
Pesquisas eleitorais
O Grupo RBS não faz pesquisas eleitorais nem divulga levantamentos encomendados por partidos, candidatos ou governos. Para atender ao interesse de seu público, os veículos do grupo somente contratam e divulgam resultados de institutos reconhecidos. Em 2026, contratou a Quaest, empresa de consultoria e pesquisa que reúne tecnologia e inteligência de dados, para realizar sondagens sobre a intenção de voto para o governo do Rio Grande do Sul, Senado Federal e também recortes locais da disputa pela Presidência da República. Fundada em 2016, a Quaest tem sede em Belo Horizonte.