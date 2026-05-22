Datafolha: Lula tem 47% e Flávio, 43% no segundo turno

Lula e Flávio Bolsonaro são pré-candidatos à Presidência. Ricardo Stuckert / Presidência da República / Evaristo Sa / AFP

O instituto Datafolha divulgou nesta sexta-feira (22) nova pesquisa sobre as intenções de voto para o cargo de presidente da República nas eleições de outubro. O levantamento mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) nos cenários de primeiro e de segundo turnos.

A atual pesquisa mostra Lula com 40% das intenções de voto, e Flávio com 31% no primeiro turno. Em cenário de segundo turno, Lula tem 47% e Flávio 43%.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre os dias 20 e 22 de maio. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07489/2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Primeiro turno

Lula (PT): 40% (eram 38% em 16 de maio)

(PT): 40% (eram 38% em 16 de maio) Flávio Bolsonaro (PL): 31% (eram 35%)

(PL): 31% (eram 35%) Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 3%)

(PSD): 4% (eram 3%) Romeu Zema (Novo): 3% (eram 3%)

(Novo): 3% (eram 3%) Renan Santos (Missão): 3% (eram 2%)

(Missão): 3% (eram 2%) Samara Martins (UP): 3% (eram 2%)

(UP): 3% (eram 2%) Augusto Cury (Avante): 2% (eram 2%)

(Avante): 2% (eram 2%) Aldo Rebelo (DC): 1% (não estava na pesquisa anterior)

(DC): 1% (não estava na pesquisa anterior) Cabo Daciolo (Mobiliza): 1% (era 1%)

(Mobiliza): 1% (era 1%) Rui Costa Pimenta (PCO): 1% (era 1%)

(PCO): 1% (era 1%) Hertz Dias (PSTU): 0% (era 0%)

(PSTU): 0% (era 0%) Em branco/nulo/nenhum: 9% (eram 9%)

9% (eram 9%) Não sabe: 3% (eram 3%)

O instituto também fez uma simulação sem Flávio Bolsonaro, e com Michelle Bolsonaro na disputa do primeiro turno:

Lula (PT): 41%

(PT): 41% Michelle Bolsonaro (PL): 22%

(PL): 22% Romeu Zema (Novo): 6%

(Novo): 6% Ronaldo Caiado (PSD): 5%

(PSD): 5% Renan Santos (Missão): 3%

(Missão): 3% Samara Martins (UP): 3%

(UP): 3% Aldo Rebelo (DC): %

(DC): % Augusto Cury (Avante): 2%

(Avante): 2% Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

(Mobiliza): 1% Rui Costa Pimenta (PCO): 1%

(PCO): 1% Hertz Dias (PSTU): 0%

(PSTU): 0% Em branco/nulo/nenhum: 12%

12% Não sabe: 4%

Segundo turno

Cenário 1: Lula x Flávio

Lula: 47% (eram 45% em 16 de maio)

47% (eram 45% em 16 de maio) Flávio Bolsonaro: 43% (eram 45%)

43% (eram 45%) Indecisos: 2% (era 1%)

2% (era 1%) Branco/nulo/não vai votar: 9% (eram 9%)

Cenário 2: Lula x Caiado

Lula: 48%

48% Ronaldo Caiado: 39%

39% Indecisos: 2%

2% Branco/nulo/não vai votar: 11%

Cenário 3: Lula x Zema

Lula: 48%

48% Romeu Zema: 39%

39% Indecisos: 2%

2% Branco/nulo/não vai votar: 11%

Cenário 4: Lula x Michelle

Lula: 48%

48% Michelle: 43%

43% Indecisos: 1%

1% Branco/nulo/não vai votar: 8%

Na última pesquisa Datafolha, Lula e Flávio apareciam numericamente empatados em um eventual segundo turno. Já em abril, Flávio Bolsonaro aparecia numericamente à frente, com 46%, contra 45% de Lula. O quadro era de empate técnico.

Pesquisas eleitorais O Grupo RBS não faz pesquisas eleitorais nem divulga levantamentos encomendados por partidos, candidatos ou governos. Para atender ao interesse de seu público, os veículos do grupo somente contratam e divulgam resultados de institutos reconhecidos. Em 2026, contratou a Quaest, empresa de consultoria e pesquisa que reúne tecnologia e inteligência de dados, para realizar sondagens sobre a intenção de voto para o governo do Rio Grande do Sul, Senado Federal e também recortes locais da disputa pela Presidência da República. Fundada em 2016, a Quaest tem sede em Belo Horizonte.