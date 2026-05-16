Datafolha: Lula e Flávio Bolsonaro têm 45% das intenções de voto no segundo turno

O instituto Datafolha divulgou nova pesquisa sobre as intenções de voto para o cargo de presidente da República nas eleições de outubro. O levantamento mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão numericamente empatados em um eventual segundo turno nas eleições de outubro.
Em abril, Flávio Bolsonaro aparecia numericamente à frente, com 46%, contra 45% de Lula. O quadro era de empate técnico.
A pesquisa mostra Lula e Flávio empatados, com 45% das intenções de voto, na simulação de segundo turno. Outros 9% dizem que votariam em branco ou nulo e 1% afirma que não sabe.
O levantamento foi realizado com a maioria das entrevistas feitas antes da divulgação de conversas entre Flávio e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
A pesquisa ouviu 2.004 pessoas de 137 municípios entre os dias 12 e 14 de maio. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00290/2026.
Primeiro turno
Na pesquisa desta semana, no cenário estimulado de primeiro turno, Lula aparece com 38% dos votos, seguido por Flávio, com 35%, Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD), com 3%, Renan Santos (Missão), com 2%, e Cabo Daciolo (Mobiliza), com 1%. Outros 9% afirmam que votarão branco ou nulo e 3% dizem que não sabem.
- Lula (PT): 38% (eram 39% em abril)
- Flávio Bolsonaro (PL): 35% (eram 35%)
- Ronaldo Caiado (PSD): 3% (eram 5%)
- Romeu Zema (Novo): 3% (eram 4%)
- Renan Santos (Missão): 2% (eram 2%)
- Augusto Cury (Avante): 2% (era 0%)
- Samara Martins (UP): 2% (era 0%)
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1% (era 1%)
- Rui Costa Pimenta (PCO): 1% (era 0%)
- Hertz Dias (PSTU): 0% (não estava na pesquisa anterior)
- Indecisos: 3% (eram 4%)
- Branco/nulo/não vai votar: 9% (eram 10%)
Segundo turno
Além da disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, o Datafolha também apresentou aos eleitores simulações de segundo turno envolvendo outros pré-candidatos. Confira abaixo os cenários.
Lula x Flávio
- Lula: 45% (eram 45% em abril e 46% em março)
- Flávio Bolsonaro: 45% (eram 46% em abril e 43% em março)
- Indecisos: 1% (eram 1% em abril e em março)
- Branco/nulo/não vai votar: 9% (eram 8% em abril e 10% em março)
Lula x Romeu Zema
- Lula: 46% (eram 45% em abril)
- Romeu Zema: 40% (eram 42% em abril)
- Indecisos: 2% (eram 2% em abril)
- Branco/nulo/não vai votar: 13% (eram 11% em abril)
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula: 46% (eram 45% em abril e 46% em março)
- Ronaldo Caiado: 39% (eram 42% em abril e 36% em março)
- Indecisos: 2% (eram 2% em abril e março)
- Branco/nulo/não vai votar: 13% (eram 11% em abril e 16% em março)
Pesquisas eleitorais
O Grupo RBS não faz pesquisas eleitorais nem divulga levantamentos encomendados por partidos, candidatos ou governos. Para atender ao interesse de seu público, os veículos do grupo somente contratam e divulgam resultados de institutos reconhecidos. Em 2026, contratou a Quaest, empresa de consultoria e pesquisa que reúne tecnologia e inteligência de dados, para realizar sondagens sobre a intenção de voto para o governo do Rio Grande do Sul, Senado Federal e também recortes locais da disputa pela Presidência da República. Fundada em 2016, a Quaest tem sede em Belo Horizonte.