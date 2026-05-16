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Datafolha: Lula e Flávio Bolsonaro têm 45% das intenções de voto no segundo turno

Levantamento ouviu 2.004 pessoas, de 137 municípios, entre 12 e 14 de maio. Maioria das entrevistas foi feita antes da divulgação de conversas entre o pré-candidato do PL e o banqueiro Daniel Vorcaro

Zero Hora

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