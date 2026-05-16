Datafolha: Lula e Flávio Bolsonaro têm 45% das intenções de voto no segundo turno

Lula e Flávio Bolsonaro são pré-candidatos à Presidência. Marcelo Camargo/Saulo Cruz / Agencia Senado/Agência Brasil

O instituto Datafolha divulgou nova pesquisa sobre as intenções de voto para o cargo de presidente da República nas eleições de outubro. O levantamento mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão numericamente empatados em um eventual segundo turno nas eleições de outubro.

Em abril, Flávio Bolsonaro aparecia numericamente à frente, com 46%, contra 45% de Lula. O quadro era de empate técnico.

A pesquisa mostra Lula e Flávio empatados, com 45% das intenções de voto, na simulação de segundo turno. Outros 9% dizem que votariam em branco ou nulo e 1% afirma que não sabe.

O levantamento foi realizado com a maioria das entrevistas feitas antes da divulgação de conversas entre Flávio e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas de 137 municípios entre os dias 12 e 14 de maio. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00290/2026.

Primeiro turno

Na pesquisa desta semana, no cenário estimulado de primeiro turno, Lula aparece com 38% dos votos, seguido por Flávio, com 35%, Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD), com 3%, Renan Santos (Missão), com 2%, e Cabo Daciolo (Mobiliza), com 1%. Outros 9% afirmam que votarão branco ou nulo e 3% dizem que não sabem.

Lula (PT) : 38% (eram 39% em abril)

: 38% (eram 39% em abril) Flávio Bolsonaro (PL) : 35% (eram 35%)

: 35% (eram 35%) Ronaldo Caiado (PSD) : 3% (eram 5%)

: 3% (eram 5%) Romeu Zema (Novo) : 3% (eram 4%)

: 3% (eram 4%) Renan Santos (Missão) : 2% (eram 2%)

: 2% (eram 2%) Augusto Cury (Avante) : 2% (era 0%)

: 2% (era 0%) Samara Martins (UP) : 2% (era 0%)

: 2% (era 0%) Cabo Daciolo (Mobiliza) : 1% (era 1%)

: 1% (era 1%) Rui Costa Pimenta (PCO) : 1% (era 0%)

: 1% (era 0%) Hertz Dias (PSTU) : 0% (não estava na pesquisa anterior)

: 0% (não estava na pesquisa anterior) Indecisos : 3% (eram 4%)

: 3% (eram 4%) Branco/nulo/não vai votar: 9% (eram 10%)

Segundo turno

Além da disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, o Datafolha também apresentou aos eleitores simulações de segundo turno envolvendo outros pré-candidatos. Confira abaixo os cenários.

Lula x Flávio

Lula: 45% (eram 45% em abril e 46% em março)

45% (eram 45% em abril e 46% em março) Flávio Bolsonaro: 45% (eram 46% em abril e 43% em março)

45% (eram 46% em abril e 43% em março) Indecisos: 1% (eram 1% em abril e em março)

1% (eram 1% em abril e em março) Branco/nulo/não vai votar: 9% (eram 8% em abril e 10% em março)

Lula x Romeu Zema

Lula: 46% (eram 45% em abril)

46% (eram 45% em abril) Romeu Zema: 40% (eram 42% em abril)

40% (eram 42% em abril) Indecisos: 2% (eram 2% em abril)

2% (eram 2% em abril) Branco/nulo/não vai votar: 13% (eram 11% em abril)

Lula x Ronaldo Caiado

Lula: 46% (eram 45% em abril e 46% em março)

46% (eram 45% em abril e 46% em março) Ronaldo Caiado: 39% (eram 42% em abril e 36% em março)

39% (eram 42% em abril e 36% em março) Indecisos: 2% (eram 2% em abril e março)

2% (eram 2% em abril e março) Branco/nulo/não vai votar: 13% (eram 11% em abril e 16% em março)

Pesquisas eleitorais O Grupo RBS não faz pesquisas eleitorais nem divulga levantamentos encomendados por partidos, candidatos ou governos. Para atender ao interesse de seu público, os veículos do grupo somente contratam e divulgam resultados de institutos reconhecidos. Em 2026, contratou a Quaest, empresa de consultoria e pesquisa que reúne tecnologia e inteligência de dados, para realizar sondagens sobre a intenção de voto para o governo do Rio Grande do Sul, Senado Federal e também recortes locais da disputa pela Presidência da República. Fundada em 2016, a Quaest tem sede em Belo Horizonte.