Como tirar o título de eleitor para votar em 2026

É possível tirar o título de eleitor de forma online e presencial no Rio Grande do Sul. Duda Fortes / Agencia RBS

As eleições de 2026 estão marcadas para outubro, quando os brasileiros deverão escolher o presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. Para votar, é obrigatório ter o título de eleitor regularizado.

O prazo para tirar ou regularizar o documento termina nesta quarta-feira (6). O voto é obrigatório para todas os brasileiros alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos, conforme o artigo 14 da Constituição Federal.

Adolescentes a partir dos 15 anos já podem emitir o título de eleitor, mas o voto só é permitido a partir dos 16. As eleições de 2026 acontecem em 4 de outubro, com segundo turno previsto para 25 de outubro, se necessário.

Como tirar o título de eleitor no RS

O processo de tiragem do título de eleitor no Rio Grande do Sul pode ser feito de modo online através do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e também de modo presencial.

No site do TSE

Clique em "Autoatendimento Eleitoral" localizada no canto direito superior da tela

localizada no canto direito superior da tela Em seguida, na aba "Eleitor", vá em "Tirar primeiro título"

Preencha os dados solicitados

Envie a documentação pedida (foto segurando um documento, documento de identificação, comprovante de vínculo residencial, afetivo ou profissional, certidão de nascimento ou casamento, demais documentos)

Revise os dados informados antes de enviar a solicitação

Clique em "Enviar"

Ao concluir, o cidadão receberá o número de protocolo para acompanhar o pedido. O indivíduo será informado se for preciso comparecer ao cartório para concluir o atendimento, inclusive na hipótese de exigência da coleta de dados biométricos.

Presencial

Também é possível tirar o título de eleitor presencialmente em algum dos pontos de atendimento da Justiça Eleitoral. É possível agendar previamente o atendimento para garantir a rapidez do processo.

Atendimento preferencial:

No atendimento presencial, os cidadãos que terão atendimento prioritário são:

Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos

Gestantes

Lactantes

Obesos

Pessoas com deficiência

Pessoas acompanhadas por criança de colo

Conforme o site da Justiça Eleitoral, o termo "criança de colo" "compreende aquelas com até 2 (dois) anos de idade", assim como crianças que exijam "tratamento diferenciado, a serem avaliadas pelo atendente".

É necessário que o cidadão vá até os locais de atendimento em posse de seu documento de identificação, comprovante de vínculo residencial, afetivo ou profissional, certidão de nascimento ou casamento e possíveis outros registros exigidos para o trâmite do processo.

Em Porto Alegre

O local de atendimento para tirar o título de eleitor em Porto Alegre de modo presencial fica na Central de Atendimento ao Eleitor (Siqueira Campos, 805, Centro Histórico).

Como regularizar o título de eleitor no RS

Caso o título eleitoral esteja irregular, o cidadão pode regularizar o documento através do site TSE e também por atendimento presencial em algum cartório local, em posse dos mesmos documentos necessários no modo online.

No site do TSE

Clique em "Autoatendimento Eleitoral", localizada no canto direito superior da tela

Na aba "Eleitor", clique em "Regularizar título cancelado"

Envie a documentação exigida (foto segurando um documento, documento de identificação, comprovante de vínculo residencial, afetivo ou profissional, certidão de nascimento ou casamento, demais documentos). Nesta etapa, o cidadão tem até 30 minutos para enviar os documentos

Completadas as etapas indicadas no atendimento virtual, o cidadão receberá um número de protocolo e deverá aguardar a análise do pedido pela Justiça Eleitoral.

O andamento do processo pode ser acompanhado no site do TSE na aba "Consultas", em "Solicitações, justificativas e transferências temporárias".

Caso falte algum documento, o cartório eleitoral entrará em contato por e-mail, WhatsApp ou telefone. O cidadão deverá responder dentro do prazo para evitar o arquivamento do seu pedido.

Onde acessar o título de eleitor

Se o pedido for autorizado, o indivíduo pode acessar seu título de eleitor na:

Versão digital do documento: pelo aplicativo e-Título , disponível em smartphone ou tablet

pelo aplicativo , disponível em ou Versão impressa: por meio do serviço "Imprimir meu título de eleitor" no site do TSE