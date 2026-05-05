Como tirar o título de eleitor para votar em 2026

As eleições de 2026 estão marcadas para outubro, quando os brasileiros deverão escolher o presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. Para votar, é obrigatório ter o título de eleitor regularizado.
O prazo para tirar ou regularizar o documento termina nesta quarta-feira (6). O voto é obrigatório para todas os brasileiros alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos, conforme o artigo 14 da Constituição Federal.
Adolescentes a partir dos 15 anos já podem emitir o título de eleitor, mas o voto só é permitido a partir dos 16. As eleições de 2026 acontecem em 4 de outubro, com segundo turno previsto para 25 de outubro, se necessário.
Como tirar o título de eleitor no RS
O processo de tiragem do título de eleitor no Rio Grande do Sul pode ser feito de modo online através do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e também de modo presencial.
No site do TSE
- Clique em "Autoatendimento Eleitoral" localizada no canto direito superior da tela
- Em seguida, na aba "Eleitor", vá em "Tirar primeiro título"
- Preencha os dados solicitados
- Envie a documentação pedida (foto segurando um documento, documento de identificação, comprovante de vínculo residencial, afetivo ou profissional, certidão de nascimento ou casamento, demais documentos)
- Revise os dados informados antes de enviar a solicitação
- Clique em "Enviar"
Ao concluir, o cidadão receberá o número de protocolo para acompanhar o pedido. O indivíduo será informado se for preciso comparecer ao cartório para concluir o atendimento, inclusive na hipótese de exigência da coleta de dados biométricos.
Presencial
Também é possível tirar o título de eleitor presencialmente em algum dos pontos de atendimento da Justiça Eleitoral. É possível agendar previamente o atendimento para garantir a rapidez do processo.
Atendimento preferencial:
No atendimento presencial, os cidadãos que terão atendimento prioritário são:
- Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos
- Gestantes
- Lactantes
- Obesos
- Pessoas com deficiência
- Pessoas acompanhadas por criança de colo
Conforme o site da Justiça Eleitoral, o termo "criança de colo" "compreende aquelas com até 2 (dois) anos de idade", assim como crianças que exijam "tratamento diferenciado, a serem avaliadas pelo atendente".
É necessário que o cidadão vá até os locais de atendimento em posse de seu documento de identificação, comprovante de vínculo residencial, afetivo ou profissional, certidão de nascimento ou casamento e possíveis outros registros exigidos para o trâmite do processo.
Em Porto Alegre
O local de atendimento para tirar o título de eleitor em Porto Alegre de modo presencial fica na Central de Atendimento ao Eleitor (Siqueira Campos, 805, Centro Histórico).
Como regularizar o título de eleitor no RS
Caso o título eleitoral esteja irregular, o cidadão pode regularizar o documento através do site TSE e também por atendimento presencial em algum cartório local, em posse dos mesmos documentos necessários no modo online.
No site do TSE
- Clique em "Autoatendimento Eleitoral", localizada no canto direito superior da tela
- Na aba "Eleitor", clique em "Regularizar título cancelado"
- Envie a documentação exigida (foto segurando um documento, documento de identificação, comprovante de vínculo residencial, afetivo ou profissional, certidão de nascimento ou casamento, demais documentos). Nesta etapa, o cidadão tem até 30 minutos para enviar os documentos
Completadas as etapas indicadas no atendimento virtual, o cidadão receberá um número de protocolo e deverá aguardar a análise do pedido pela Justiça Eleitoral.
O andamento do processo pode ser acompanhado no site do TSE na aba "Consultas", em "Solicitações, justificativas e transferências temporárias".
Caso falte algum documento, o cartório eleitoral entrará em contato por e-mail, WhatsApp ou telefone. O cidadão deverá responder dentro do prazo para evitar o arquivamento do seu pedido.
Onde acessar o título de eleitor
Se o pedido for autorizado, o indivíduo pode acessar seu título de eleitor na:
- Versão digital do documento: pelo aplicativo e-Título, disponível em smartphone ou tablet
- Versão impressa: por meio do serviço "Imprimir meu título de eleitor" no site do TSE
*Produção: Laura Bender