Eleitores têm de regularizar a situação do título até esta quarta-feira para poder votar nas eleições 2026. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O prazo para regularizar a situação do título de eleitor termina nesta quarta-feira (6). Além de assegurar o direito ao voto, manter o documento em dia é fundamental para o acesso a outros serviços, como inscrição em concursos e posse em cargo público.

Em Porto Alegre e municípios do interior gaúcho, os cartórios eleitorais funcionarão das 8h às 19h, assegura o secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), Rogério da Silva de Vargas.

— Se nós chegarmos às 19h e houver filas, nós iremos distribuir senhas para que as pessoas possam viabilizar a sua regularização, ou seja, a produção do primeiro título — disse em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

Como saber se o título de eleitor está irregular

Eleitores que votaram nas eleições de 2024 não precisam se preocupar. A participação no último pleito mantém regular a situação do título e garante a participação na eleição de outubro.

Por outro lado, a não participação em eleições consecutivas sem apresentação de justificativa ou condenações criminais e por improbidade administrativa podem resultar no cancelamento ou suspensão do título de eleitor. Jovens que completam 18 anos até 4 de outubro também tem obrigação de regularizar ou emitir o seu título.

Com o documento em situação irregular, o cidadão fica impedido de votar e impossibilitado de acessar uma série de serviços. Confira abaixo.

Inscrição em concurso e posse em cargo público

Contratação para cargo comissionado em órgão público, como prefeitura

Participação em programas sociais do governo

Matrícula em instituições públicas de ensino e inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) — para maiores de 18 anos

Emissão de passaporte

Regularização do CPF, entre outras vedações

A reportagem de Zero Hora separou o passo a passo para mostrar como verificar a situação do seu título de eleitor e tópicos com outras dúvidas sobre o tema. Veja abaixo.

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Dúvidas sobre a regularização do título de eleitor

Como verificar a situação do meu título?

A consulta é gratuita e pode ser feita online, pelo site da Justiça Eleitoral. Para isso, basta informar o número do CPF e verificar o que consta no sistema.

Vale ressaltar que o serviço ficará disponível até as 23h59min de quarta-feira. Também é possível verificar via WhatsApp, com o chat automatizado do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), pelo número (51) 3212-2015.

Como regularizar o título cancelado?

Se o título estiver cancelado, o primeiro passo é acessar o Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, siga o passo a passo:

Clique em "Título Eleitoral"

Vá até a opção 6: "Regularize seu título eleitoral cancelado"

Preencha o formulário e envie os documentos solicitados

Anote o número do protocolo e acompanhe o andamento do pedido também pelo Autoatendimento Eleitoral, na opção "Acompanhe uma solicitação"

Como regularizar o título suspenso?

O processo de regularização de um título suspenso é diferente. Neste caso, é preciso apresentar documentos que comprovem a retomada dos direitos políticos.

Documentos que podem ser apresentados:

Comunicação do Ministério da Justiça

Portaria ou certidão judicial

Certificado de reservista

Sentença judicial

Após obter o documento específico, dirija-se ao Cartório Eleitoral para fazer a regularização.

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Qual a diferença entre título suspenso e cancelado?

O eleitor tem o seu título cancelado quando não participa de três eleições consecutivas e não justifica as ausências, também sem o pagamento das multas.

Neste caso, a Justiça Eleitoral considera que cada turno de um pleito é uma eleição. Ou seja, se em um mesmo ano o eleitor não compareceu no primeiro e segundo turnos, são duas ausências contabilizadas.

Já a suspensão do título é decorrente de condenações criminais ou por improbidade administrativa em processos com trânsito em julgado.

Jovens de 18 anos ou mais

Se você vai completar 18 anos até 4 de outubro, deve obrigatoriamente regularizar o seu título eleitoral ou emitir o documento, caso ainda não tenha.

Para regularizar, basta seguir o passo a passo anterior. Se for preciso emitir o título eleitoral, o jovem pode iniciar o processo online. Veja o passo a passo:

Acessar o JE Digital

Clicar em "Serviços ao eleitorado e Título de eleitor" (primeira opção)

Selecionar a opção "Meu primeiro título" e preencher o formulário na opção "Solicitar primeiro título"

Ao final, será gerado um número de protocolo para acompanhamento do pedido

Comparecer ao cartório eleitoral até quarta-feira para realizar a coleta da biometria

Documentos necessários: