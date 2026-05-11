Ciro Gomes rejeita convite do PSDB e não concorrerá à Presidência

Ciro Gomes anunciou nesta segunda-feira (11) que não será pré-candidato à Presidência da República. Ele havia sido convidado pelo presidente do PSDB, Aécio Neves, mas recusou.
Ao g1, Ciro afirmou que a decisão pesou pelo seu desejo de disputar o governo do Ceará.
— Queria ser uma opção para essa polarização, mas pendi para o Ceará — explicou.
O político cearense migrou do PDT em outubro do ano passado. Ele era filiado à sigla desde 2015.
Ciro Gomes disputou quatro eleições presidenciais, a última delas em 2022, quando tentou se apresentar como uma terceira via diante da polarização entre Lula e Jair Bolsonaro. Na ocasião, ficou em quarto lugar, com 3% dos votos válidos, atrás de Simone Tebet (MDB).